В субботу, 22-го мая, в Мехелене на стадионе «АФАС Ахтер де Казерне» в рамках матча последнего тура чемпионата Бельгии местный «Мехелен» примет «Гент» из одноименного города. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

Соперники ведут борьбу за место в плей-офф за право играть в Лиге Конференций. Они между собой решат, кто будет иметь шанс в следующем сезоне сыграть в новом еврокубковом турнире. Сейчас у команд равное количество очков – по 35, поэтому игра обещает быть очень интересной и интригующей. Как говорят в таких случаях «не на жизнь, а на смерть». Победитель этого противостояния проведет заключительный стыковой поединок с четвертой командой из «чемпионской» группы – «Андерлехтом» или «Антверпеном».

Для украинских болельщиков этот матч интересен, безусловно, наличием в составах обеих команд украинцев. За «Мехелен» выступает Марьян Швед, а за «Гент» - Игорь Пластун, Роман Безус и Роман Яремчук.

«Мехелен»

«Малинцы» по итогам регулярного чемпионата заняли лишь восьмое место и с трудом смогли пробиться в раунд плей-офф за право выступать в Лиге Конференции. Правда, здесь команда Воутера Франкена разыгралась не на шутку и не проиграла ни одной встречи. Сейчас в активе «Мехелена» семиматчевая серия без поражений и хорошие шансы на выход в Еврокубка.

На стадии мини-турнира команда из Мехелена дважды обыграла «Стандард», добыла победу и сыграла вничью в матчах с «Остенде», а также расписала мировую с «Гентом» на выезде. Именно эти результаты позволили команде Марьяна Шведа решать свою судьбу в последнем матче.

В главном матче сезона для «Мехелена» на поле из-за травм не выйдут Никола Сторм, Гаэтан Куке и Ларс Ковельерс. Также под вопросом участие во встрече Йоахима ван Дамме и Баса ван ден Эйндена.

«Гент»

У «буйволов» ситуация аналогичная. В регулярном чемпионате «Гент» набрал 49 очков и стал седьмым. В группе Лиги Конференций самая «украинская» команда Бельгии провела пять матчей, в которых дважды победила «Остенде», выиграла и проиграла в поединках со «Стандардом» и сыграла вничью с «Мехеленом».

Этот матч может стать рекордным для украинского форварда Романа Яремчука. Он близок к тому, чтобы побить абсолютный рекорд результативности «Гента». В настоящий момент на счету Яремчука 61 гол в футболке «Гента». Больше него за команду забивал только Эрик Вискал, в активе которого 63 результативных удара.

Сразу четыре игрока «Гента» не смогут сыграть с «Мехеленом» из-за повреждений. Это Дино Арсланагич, Лоран Депуатр, Элиша Овусу и Георгий Чакветадзе.

История встреч

Соперники уже трижды встречались между собой в текущем сезоне. Сначала «Гент» взял минимальный верх над «Мехеленом», после чего было зафиксировано два ничейных результата. К слову, Яремчук уже дважды в этом сезоне поражал ворота «Мехелена».

Ориентировочные составы:

«Мехелен»: Тулен, Бейкер, Бато, Ванлерберг, Уолш, Шоофс, Швед, Мрабти, Хайреманс, Де Камарго, Дрейф.

«Гент»: Болат, Годо, Нгадеу-Нгаджуи, Ханче-Ольсен, Самойс, Одиджа-Офо, Кумс, Кастро-Монтес, Безус, Маледе, Яремчук.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что этот поединок завершится вничью, а потому нашей ставкой будет позиция – Х с коэффициентом 3.84 по линии Parimatch.

22 мая, суббота