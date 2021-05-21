Мехелен - Гент. Прогноз и анонс на матч чемпионата Бельгии

Сможет ли Роман Яремчук установить рекорд

  • 21.05.2021 14:05
  • 205 просмотров
  • 0 комментариев
Мехелен - Гент. Прогноз и анонс на матч чемпионата Бельгии
© twitter.com/kaagent

В субботу, 22-го мая, в Мехелене на стадионе «АФАС Ахтер де Казерне» в рамках матча последнего тура чемпионата Бельгии местный «Мехелен» примет «Гент» из одноименного города. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

Соперники ведут борьбу за место в плей-офф за право играть в Лиге Конференций. Они между собой решат, кто будет иметь шанс в следующем сезоне сыграть в новом еврокубковом турнире. Сейчас у команд равное количество очков – по 35, поэтому игра обещает быть очень интересной и интригующей. Как говорят в таких случаях «не на жизнь, а на смерть». Победитель этого противостояния проведет заключительный стыковой поединок с четвертой командой из «чемпионской» группы – «Андерлехтом» или «Антверпеном».

Для украинских болельщиков этот матч интересен, безусловно, наличием в составах обеих команд украинцев. За «Мехелен» выступает Марьян Швед, а за «Гент» - Игорь Пластун, Роман Безус и Роман Яремчук.

«Мехелен»

«Малинцы» по итогам регулярного чемпионата заняли лишь восьмое место и с трудом смогли пробиться в раунд плей-офф за право выступать в Лиге Конференции. Правда, здесь команда Воутера Франкена разыгралась не на шутку и не проиграла ни одной встречи. Сейчас в активе «Мехелена» семиматчевая серия без поражений и хорошие шансы на выход в Еврокубка.

На стадии мини-турнира команда из Мехелена дважды обыграла «Стандард», добыла победу и сыграла вничью в матчах с «Остенде», а также расписала мировую с «Гентом» на выезде. Именно эти результаты позволили команде Марьяна Шведа решать свою судьбу в последнем матче.

В главном матче сезона для «Мехелена» на поле из-за травм не выйдут Никола Сторм, Гаэтан Куке и Ларс Ковельерс. Также под вопросом участие во встрече Йоахима ван Дамме и Баса ван ден Эйндена.

«Гент»

У «буйволов» ситуация аналогичная. В регулярном чемпионате «Гент» набрал 49 очков и стал седьмым. В группе Лиги Конференций самая «украинская» команда Бельгии провела пять матчей, в которых дважды победила «Остенде», выиграла и проиграла в поединках со «Стандардом» и сыграла вничью с «Мехеленом».

Этот матч может стать рекордным для украинского форварда Романа Яремчука. Он близок к тому, чтобы побить абсолютный рекорд результативности «Гента». В настоящий момент на счету Яремчука 61 гол в футболке «Гента». Больше него за команду забивал только Эрик Вискал, в активе которого 63 результативных удара.

Сразу четыре игрока «Гента» не смогут сыграть с «Мехеленом» из-за повреждений. Это Дино Арсланагич, Лоран Депуатр, Элиша Овусу и Георгий Чакветадзе.

История встреч

Соперники уже трижды встречались между собой в текущем сезоне. Сначала «Гент» взял минимальный верх над «Мехеленом», после чего было зафиксировано два ничейных результата. К слову, Яремчук уже дважды в этом сезоне поражал ворота «Мехелена».

Ориентировочные составы:

«Мехелен»: Тулен, Бейкер, Бато, Ванлерберг, Уолш, Шоофс, Швед, Мрабти, Хайреманс, Де Камарго, Дрейф.

«Гент»: Болат, Годо, Нгадеу-Нгаджуи, Ханче-Ольсен, Самойс, Одиджа-Офо, Кумс, Кастро-Монтес, Безус, Маледе, Яремчук.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что этот поединок завершится вничью, а потому нашей ставкой будет позиция – Х с коэффициентом 3.84 по линии Parimatch.

22 мая, суббота

«Мехелен» – «Гент»
Мехелен. Стадион «АФАС Ахтер де Казерне». 21:00
ТВ-трансляции в Украине нет
Прогноз Sport.ua — 1:1
Сделать ставку

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности