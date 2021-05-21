Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Делал ошибки, как и любой другой человек. Я не робот»

35-летний украинский форвард Евгений Селезнев рассказал об ошибках в жизни и влиянии алкоголя на карьеру.



«То, что я наделал в жизни много ошибок – это правда. Но сказать, что это мне мешало как-то забивать голы, то нет. Я могу согласиться, что были неправильные решения ситуаций. Иногда делал неправильный, эмоциональный выбор.



За мной ходит какая-то непонятная слава, что гулял, выпивал или еще что-то делал. Честно, я смеюсь. То, что знаю я, что можно рассказать, это несовместимо с тем, что я делал.



Из-за того, что раньше я был вспыльчивый, молодой, эмоциональный мог что-то там ляпнуть. Но нельзя это совмещать с тем, что гулял и пил. Ошибки делал, как и любой другой человек. Я не робот», – сказал Селезнев.

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