Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «В Испании не садились есть без вина»

Украинский форвард – об алкоголе

  • 20.05.2021 14:59
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Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «В Испании не садились есть без вина»
© ФК Малага. Евгений Селезнев

35-летний украинский форвард Евгений Селезнев рассказал об алкоголе в футболе.
 
- Есть такой стереотип, что все футболисты бухают, употребляют алкоголь. Это правда?
- Можно говорить, что каждый человек бухает, употребляет алкоголь. Я просто не знаю, как правильно ответить на этот вопрос. Конечно, стереотип. Что значить слово «бухать»? Ты употребляешь?
 
- Конечно.
- Любого назови здесь – употребляют. Любого в мире назови. Может, какой-то процент есть. Но слово «бухать» и выпить бокал красного вина - это разные вещи.
 
- Это нужно, чтобы снять давление?
- Я в Испании поиграл. После тренировки на обеде за столом шесть человек, и стояло две бутылки вина. Это было 11-12 часов дня. Они не садились есть без вина. Просто у каждого свой менталитет и понимание слова "выпить". В Испании это в порядке вещей, в Германии пиво в порядке вещей.
 
Я в пост не позволяю себе выпить алкоголь. А если в обычной жизни, то я могу выпить бокал за ужином. И я не считаю, что это плохо, когда ты выпил бокал-два вина под хорошее мясо. Но это не каждый день. Я и мясо особо по вечерам не ем. Есть режим, – сказал Евгений.

Отметим, что в 2019-м году Селезнев защищал цвета «Малаги»..

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Источник — Sportarena

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