Александрия может продлить контракт с Ситало

«Александрия» объявила об уходе в летнее межсезонье нескольких игроков основного состава, у которых 30 июня заканчиваются с клубом контракты.

Клуб еще не определился с тем, останется ли 31-летний нападающий Артем Ситало в команде. Форвард сейчас находится в отпуске, и после возвращения в Украину он проведет переговоры с клубным руководством и новым главным тренером Юрием Гурой.

За «Александрию» Ситало выступает с 2017 года, а в минувшем чемпионате УПЛ провел 20 матчей и стал автором четырех забитых мячей.

Ранее сообщалось, что за «Александрию» больше не будут выступать Юрий Панькив, Павел Пашаев, Евгений Банада, Артем Гордиенко, Дмитрий Гречишкин, Валерий Лучкевич и арендованные Роман Вантух и Валерий Бондаренко. У всех этих игроков контракты с клубом заканчиваются 30 июня.

У Валерия Лучкевича имеются предложения от «Днепра-1» и еще двух клубов.