Александрия может продлить контракт с Ситало

«Александрия» объявила об уходе в летнее межсезонье нескольких игроков основного состава, у которых 30 июня заканчиваются с клубом контракты.
Клуб еще не определился с тем, останется ли 31-летний нападающий Артем Ситало в команде. Форвард сейчас находится в отпуске, и после возвращения в Украину он проведет переговоры с клубным руководством и новым главным тренером Юрием Гурой.
За «Александрию» Ситало выступает с 2017 года, а в минувшем чемпионате УПЛ провел 20 матчей и стал автором четырех забитых мячей.
Ранее сообщалось, что за «Александрию» больше не будут выступать Юрий Панькив, Павел Пашаев, Евгений Банада, Артем Гордиенко, Дмитрий Гречишкин, Валерий Лучкевич и арендованные Роман Вантух и Валерий Бондаренко. У всех этих игроков контракты с клубом заканчиваются 30 июня.
У Валерия Лучкевича имеются предложения от «Днепра-1» и еще двух клубов.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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