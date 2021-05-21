Александрия может продлить контракт с Ситало

Руководство клуба проведет переговоры с украинским форвардом

  • 21.05.2021 12:14
  • 370 просмотров
  • 0 комментариев
Александрия может продлить контракт с Ситало
© ФК Александрия. Артем Ситало

«Александрия» объявила об уходе в летнее межсезонье нескольких игроков основного состава, у которых 30 июня заканчиваются с клубом контракты.

Клуб еще не определился с тем, останется ли 31-летний нападающий Артем Ситало в команде. Форвард сейчас находится в отпуске, и после возвращения в Украину он проведет переговоры с клубным руководством и новым главным тренером Юрием Гурой.

За «Александрию» Ситало выступает с 2017 года, а в минувшем чемпионате УПЛ провел 20 матчей и стал автором четырех забитых мячей.

Ранее сообщалось, что за «Александрию» больше не будут выступать Юрий Панькив, Павел Пашаев, Евгений Банада, Артем Гордиенко, Дмитрий Гречишкин, Валерий Лучкевич и арендованные Роман Вантух и Валерий Бондаренко. У всех этих игроков контракты с клубом заканчиваются 30 июня.

У Валерия Лучкевича имеются предложения от «Днепра-1» и еще двух клубов.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Meta-ratings.com.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности