В воскресенье, 23 мая, состоится матч 38 тура чемпионата Италии, в котором «Болонья» примет «Ювентус».
Поединок пройдет на стадионе «Ренато Даль'Ара» в Болонье. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
После 37-ми туров «Болонья» занимает 11-ю строчку в турнирной таблице Серии А, имея в активе 41 очко, «Ювентус» набрал 75 баллов и занимает пятое место.
В прямом эфире поединок покажет ютуб-канал Серии А.
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Источник — Sport.ua
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