В воскресенье, 23 мая, состоится матч 38 тура чемпионата Италии, в котором «Болонья» примет «Ювентус».

Поединок пройдет на стадионе «Ренато Даль'Ара» в Болонье. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

После 37-ми туров «Болонья» занимает 11-ю строчку в турнирной таблице Серии А, имея в активе 41 очко, «Ювентус» набрал 75 баллов и занимает пятое место.

В прямом эфире поединок покажет ютуб-канал Серии А.