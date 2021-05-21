Динамо станет первым клубом в мире, который будет продавать NFT-билеты

Киевский клуб собирается провести токенизацию

  • 21.05.2021 11:20
  • 1168 просмотров
  • 18 комментариев
Динамо станет первым клубом в мире, который будет продавать NFT-билеты
© ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» запускает NFT-билеты на сезон 2021 года при поддержке американского блокчейн-партнера Moonwalk.
 
Таким образом, «Динамо» станет первым крупным спортивным клубом в мире, который будет регулярно продавать NFT в качестве билетов, а также предметов коллекционирования.
 
Болельщики «Динамо» смогут приобрести NFT-билеты только на маркетплейсе Binance NFT уже в конце июня 2021 года. 
 
Moonwalk – это платформа цифровой экономики, позволяющая интегрировать NFT и токены в разные направления: билеты на реальные и виртуальные события, электронную коммерцию, игровые скины, вознаграждения клиентам и платежные системы. В январе 2021 года Moonwalk объявила о намерении создать для «Динамо» цифровую экономику, которая будет включать в себя всеобъемлющую экосистему токенов. Сейчас проект в стадии разработки.

NFT – это вид криптографических токенов, каждый экземпляр которых уникален и не может быть обменен или замещен другим аналогичным токеном.

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Источник — ФК Динамо Киев

(4 голоса)

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Комментарии
    Venom
    online
      Venom, 21.05.2021 12:14
    0
    _Funnycat, 21.05.2021 12:09
    Машка-дурашка , что такое токен, ну хотя бы своими словами попытайся ?
    ты же тут распиналась, что являешься успешным программистом
    Он не ответит - он как форевка который считал что 1 больше 4 полгода
    Ссылка
    _Funnycat
    online
      _Funnycat, 21.05.2021 12:09
    +1
    Maks-7777_, 21.05.2021 12:04
    Фанипдра когда опускают сразу вызывает своих доходяг в помощь ,шпрота и..ота и невершота он же Jv сейчас он венумм)) доходяга ты бы лучше на футбол сходил раз в жизни, а не унижался сутками на сайте
    Машка-дурашка , что такое токен, ну хотя бы своими словами попытайся ?
    ты же тут распиналась, что являешься успешным программистом
    Ссылка
    Maks-7777_
    online
      Maks-7777_, 21.05.2021 12:04
    -1
    Фанипдра когда опускают сразу вызывает своих доходяг в помощь ,шпрота и..ота и невершота он же Jv сейчас он венумм)) доходяга ты бы лучше на футбол сходил раз в жизни, а не унижался сутками на сайте
    Ссылка
    _Funnycat
    online
      _Funnycat, 21.05.2021 12:01
    +1
    Maks-7777
    зачем ты пришел на эту ветку, если не понимаешь о чем тут идет речь
    более того, ты настолько туп , что за 15 минут не смог даже с помощью гугла понять , что такое блокчейн-технологии и токены в ней
    ---
    Ссылка
    _Funnycat
    online
      _Funnycat, 21.05.2021 11:56
    +1
    Maks-7777_, 21.05.2021 11:52
    безграмотного ,))))опущенка барешевская ,ты на де пену пишешь Де ПеРу ,и на Позняки -позДняки ,ты бы уже не позорился ботиха
    это ты писал Поздняки. - якобы ты там живешь ,
    Максим, что такое блокчейн ?
    Ссылка
    _Funnycat
    online
      _Funnycat, 21.05.2021 11:54
    +1
    joe777., 21.05.2021 11:52
    Днонецким петухам не понять. Они восьмой год хлеб по талонам получают
    предлагаю Максиму выдавать еду только по токенам
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    joe777.
      joe777., 21.05.2021 11:52
    0
    _Funnycat, 21.05.2021 11:48

    уверен на 100% что он думает что криптографический токен - это матюк какой-то
    Днонецким петухам не понять. Они восьмой год хлеб по талонам получают
    Ссылка
    Maks-7777_
    online
      Maks-7777_, 21.05.2021 11:52
    -2
    _Funnycat, 21.05.2021 11:44
    как смешно горит у нищего, безграмотного беженца Максима 777 ,
    безграмотного ,))))опущенка барешевская ,ты на де пену пишешь Де ПеРу ,и на Позняки -позДняки ,ты бы уже не позорился ботиха
    Ссылка
    _Funnycat
    online
      _Funnycat, 21.05.2021 11:51
    +2
    Maks-7777_, 21.05.2021 11:48
    Jv/Невершот что ты опущенец ,как дела ты сегоДня у несенюка вечером сношаешься или фанипдр на смене там ?
    беженка , что такое токен в крипте расскажи нам ?
    Ссылка
    _Funnycat
    online
      _Funnycat, 21.05.2021 11:48
    +1
    Venom, 21.05.2021 11:45
    Понимаешь когда максым зашил себе жопу и начал получать пособие по утрате кормилицы то кишечных "колек" у него стало очень много - это он о наболевшем

    уверен на 100% что он думает что криптографический токен - это матюк какой-то
    Ссылка
    Maks-7777_
    online
      Maks-7777_, 21.05.2021 11:48
    -2
    Venom, 21.05.2021 11:45
    Понимаешь когда максым зашил себе жопу и начал получать пособие по утрате кормилицы то кишечных "колек" у него стало очень много - это он о наболевшем
    Jv/Невершот что ты опущенец ,как дела ты сегоДня у несенюка вечером сношаешься или фанипдр на смене там ?
    Ссылка
    Venom
    online
      Venom, 21.05.2021 11:45
    +2
    _Funnycat, 21.05.2021 11:36
    *колек*
    Даже собака Цыганкова пишет более грамотно чем Максим 777
    Понимаешь когда максым зашил себе жопу и начал получать пособие по утрате кормилицы то кишечных "колек" у него стало очень много - это он о наболевшем
    Ссылка
    _Funnycat
    online
      _Funnycat, 21.05.2021 11:44
    +3
    как смешно горит у нищего, безграмотного беженца Максима 777 ,
    Ссылка
    Maks-7777_
    online
      Maks-7777_, 21.05.2021 11:42
    -3
    _Funnycat, 21.05.2021 11:36
    *колек*
    Даже собака Цыганкова пишет более грамотно чем Максим 777
    Ты часто собаку Цыганкова на коляске инвалидной выгуливаешь,,или она тебя выгуливает Фанипдр ??? ты когда уже на футбол первый раз в жизни сходишь,а ботиха ??
    Ссылка
    _Funnycat
    online
      _Funnycat, 21.05.2021 11:36
    +2
    Maks-7777_, 21.05.2021 11:34
    у них на стадион 1000 колек ходит ,даже больше здесь ботвы дынамовской на сайте ошиваются как Фанипдр и шпрот во время матчей
    *колек*
    Даже собака Цыганкова пишет более грамотно чем Максим 777
    Ссылка
    Alexander Киев
      Alexander Киев, 21.05.2021 11:36
    -7
    Шекель-квиток ?
    Ссылка
    Maks-7777_
    online
      Maks-7777_, 21.05.2021 11:34
    -6
    у них на стадион 1000 колек ходит ,даже больше здесь ботвы дынамовской на сайте ошиваются как Фанипдр и шпрот во время матчей
    Ссылка
    _Funnycat
    online
      _Funnycat, 21.05.2021 11:22
    +1
    Интересно
    Ссылка
    _Funnycat
    online
      _Funnycat, 21.05.2021 11:44
    +3
    как смешно горит у нищего, безграмотного беженца Максима 777 ,
    Ссылка
    _Funnycat
    online
      _Funnycat, 21.05.2021 11:51
    +2
    Maks-7777_, 21.05.2021 11:48
    Jv/Невершот что ты опущенец ,как дела ты сегоДня у несенюка вечером сношаешься или фанипдр на смене там ?
    беженка , что такое токен в крипте расскажи нам ?
    Ссылка
    Venom
    online
      Venom, 21.05.2021 11:45
    +2
    _Funnycat, 21.05.2021 11:36
    *колек*
    Даже собака Цыганкова пишет более грамотно чем Максим 777
    Понимаешь когда максым зашил себе жопу и начал получать пособие по утрате кормилицы то кишечных "колек" у него стало очень много - это он о наболевшем
    Ссылка
    _Funnycat
    online
      _Funnycat, 21.05.2021 11:36
    +2
    Maks-7777_, 21.05.2021 11:34
    у них на стадион 1000 колек ходит ,даже больше здесь ботвы дынамовской на сайте ошиваются как Фанипдр и шпрот во время матчей
    *колек*
    Даже собака Цыганкова пишет более грамотно чем Максим 777
    Ссылка
    _Funnycat
    online
      _Funnycat, 21.05.2021 12:09
    +1
    Maks-7777_, 21.05.2021 12:04
    Фанипдра когда опускают сразу вызывает своих доходяг в помощь ,шпрота и..ота и невершота он же Jv сейчас он венумм)) доходяга ты бы лучше на футбол сходил раз в жизни, а не унижался сутками на сайте
    Машка-дурашка , что такое токен, ну хотя бы своими словами попытайся ?
    ты же тут распиналась, что являешься успешным программистом
    Ссылка
    _Funnycat
    online
      _Funnycat, 21.05.2021 12:01
    +1
    Maks-7777
    зачем ты пришел на эту ветку, если не понимаешь о чем тут идет речь
    более того, ты настолько туп , что за 15 минут не смог даже с помощью гугла понять , что такое блокчейн-технологии и токены в ней
    ---
    Ссылка
    _Funnycat
    online
      _Funnycat, 21.05.2021 11:56
    +1
    Maks-7777_, 21.05.2021 11:52
    безграмотного ,))))опущенка барешевская ,ты на де пену пишешь Де ПеРу ,и на Позняки -позДняки ,ты бы уже не позорился ботиха
    это ты писал Поздняки. - якобы ты там живешь ,
    Максим, что такое блокчейн ?
    Ссылка
    _Funnycat
    online
      _Funnycat, 21.05.2021 11:54
    +1
    joe777., 21.05.2021 11:52
    Днонецким петухам не понять. Они восьмой год хлеб по талонам получают
    предлагаю Максиму выдавать еду только по токенам
    Ссылка
    _Funnycat
    online
      _Funnycat, 21.05.2021 11:48
    +1
    Venom, 21.05.2021 11:45
    Понимаешь когда максым зашил себе жопу и начал получать пособие по утрате кормилицы то кишечных "колек" у него стало очень много - это он о наболевшем

    уверен на 100% что он думает что криптографический токен - это матюк какой-то
    Ссылка
    _Funnycat
    online
      _Funnycat, 21.05.2021 11:22
    +1
    Интересно
    Ссылка
    Venom
    online
      Venom, 21.05.2021 12:14
    0
    _Funnycat, 21.05.2021 12:09
    Машка-дурашка , что такое токен, ну хотя бы своими словами попытайся ?
    ты же тут распиналась, что являешься успешным программистом
    Он не ответит - он как форевка который считал что 1 больше 4 полгода
    Ссылка
    joe777.
      joe777., 21.05.2021 11:52
    0
    _Funnycat, 21.05.2021 11:48

    уверен на 100% что он думает что криптографический токен - это матюк какой-то
    Днонецким петухам не понять. Они восьмой год хлеб по талонам получают
    Ссылка
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