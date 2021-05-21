Динамо станет первым клубом в мире, который будет продавать NFT-билеты

Киевское «Динамо» запускает NFT-билеты на сезон 2021 года при поддержке американского блокчейн-партнера Moonwalk.
Таким образом, «Динамо» станет первым крупным спортивным клубом в мире, который будет регулярно продавать NFT в качестве билетов, а также предметов коллекционирования.
Болельщики «Динамо» смогут приобрести NFT-билеты только на маркетплейсе Binance NFT уже в конце июня 2021 года.
Moonwalk – это платформа цифровой экономики, позволяющая интегрировать NFT и токены в разные направления: билеты на реальные и виртуальные события, электронную коммерцию, игровые скины, вознаграждения клиентам и платежные системы. В январе 2021 года Moonwalk объявила о намерении создать для «Динамо» цифровую экономику, которая будет включать в себя всеобъемлющую экосистему токенов. Сейчас проект в стадии разработки.
NFT – это вид криптографических токенов, каждый экземпляр которых уникален и не может быть обменен или замещен другим аналогичным токеном.
Источник — ФК Динамо Киев
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ты же тут распиналась, что являешься успешным программистом
ты же тут распиналась, что являешься успешным программистом
зачем ты пришел на эту ветку, если не понимаешь о чем тут идет речь
более того, ты настолько туп , что за 15 минут не смог даже с помощью гугла понять , что такое блокчейн-технологии и токены в ней
---
Максим, что такое блокчейн ?
уверен на 100% что он думает что криптографический токен - это матюк какой-то
уверен на 100% что он думает что криптографический токен - это матюк какой-то
Даже собака Цыганкова пишет более грамотно чем Максим 777
Даже собака Цыганкова пишет более грамотно чем Максим 777
Даже собака Цыганкова пишет более грамотно чем Максим 777
Даже собака Цыганкова пишет более грамотно чем Максим 777
Даже собака Цыганкова пишет более грамотно чем Максим 777
ты же тут распиналась, что являешься успешным программистом
зачем ты пришел на эту ветку, если не понимаешь о чем тут идет речь
более того, ты настолько туп , что за 15 минут не смог даже с помощью гугла понять , что такое блокчейн-технологии и токены в ней
---
Максим, что такое блокчейн ?
уверен на 100% что он думает что криптографический токен - это матюк какой-то
ты же тут распиналась, что являешься успешным программистом
уверен на 100% что он думает что криптографический токен - это матюк какой-то
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