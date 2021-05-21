Динамо станет первым клубом в мире, который будет продавать NFT-билеты

Киевское «Динамо» запускает NFT-билеты на сезон 2021 года при поддержке американского блокчейн-партнера Moonwalk.



Таким образом, «Динамо» станет первым крупным спортивным клубом в мире, который будет регулярно продавать NFT в качестве билетов, а также предметов коллекционирования.



Болельщики «Динамо» смогут приобрести NFT-билеты только на маркетплейсе Binance NFT уже в конце июня 2021 года.



Moonwalk – это платформа цифровой экономики, позволяющая интегрировать NFT и токены в разные направления: билеты на реальные и виртуальные события, электронную коммерцию, игровые скины, вознаграждения клиентам и платежные системы. В январе 2021 года Moonwalk объявила о намерении создать для «Динамо» цифровую экономику, которая будет включать в себя всеобъемлющую экосистему токенов. Сейчас проект в стадии разработки.

NFT – это вид криптографических токенов, каждый экземпляр которых уникален и не может быть обменен или замещен другим аналогичным токеном.