Манчестер Сити предлагает Стерлингу новый контракт

«Манчестер Сити» в ближайшее время предложит новый контракт форварду Рахиму Стерлингу.
Как сообщает английская пресса, руководство клуба рассчитывает на футболиста, даже несмотря на то, что в этом сезоне Стерлинг перестал попадать в стартовый состав на каждый матч.
26-летний Стерлинг выступает за «Сити» с 2015 года, его контракт рассчитан до лета 2023 года.
В этом сезоне на счету Стерлинга 30 матчей за «Сити» в АПЛ, забил 10 мячей и отдал 6 голевых передач.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» нацелился на молодого защитника «Спортинга».
Источник — Daily Express
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