Манчестер Сити предлагает Стерлингу новый контракт

«Горожане» рассчитывают на английского вингера

  • 21.05.2021 11:02
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Манчестер Сити предлагает Стерлингу новый контракт
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Манчестер Сити» в ближайшее время предложит новый контракт форварду Рахиму Стерлингу.

Как сообщает английская пресса, руководство клуба рассчитывает на футболиста, даже несмотря на то, что в этом сезоне Стерлинг перестал попадать в стартовый состав на каждый матч.

26-летний Стерлинг выступает за «Сити» с 2015 года, его контракт рассчитан до лета 2023 года.

В этом сезоне на счету Стерлинга 30 матчей за «Сити» в АПЛ, забил 10 мячей и отдал 6 голевых передач.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» нацелился на молодого защитника «Спортинга».

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Источник — Daily Express

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