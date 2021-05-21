Манчестер Сити предлагает Стерлингу новый контракт

«Манчестер Сити» в ближайшее время предложит новый контракт форварду Рахиму Стерлингу.

Как сообщает английская пресса, руководство клуба рассчитывает на футболиста, даже несмотря на то, что в этом сезоне Стерлинг перестал попадать в стартовый состав на каждый матч.

26-летний Стерлинг выступает за «Сити» с 2015 года, его контракт рассчитан до лета 2023 года.

В этом сезоне на счету Стерлинга 30 матчей за «Сити» в АПЛ, забил 10 мячей и отдал 6 голевых передач.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» нацелился на молодого защитника «Спортинга».