Манчестер Сити нацелился на молодого защитника Спортинга

Защитник «Спортинга» Нуну Мендеш может продолжить карьеру в Англии.

Как сообщает английская пресса, на 18-летнего португальца претендуют «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Сообщается, что английские клубы готовы заплатить за игрока около 60 миллионов евро.

В этом сезоне Мендеш провел 35 матчей за «Спортинг», забил 1 мяч и сделал 2 голевые передачи.

Ранее сообщалось, что «Ман Сити» хочет взять возрастного игрока на место Зинченко.