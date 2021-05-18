Манчестер Сити нацелился на молодого защитника Спортинга

Защитник «Спортинга» Нуну Мендеш может продолжить карьеру в Англии.
Как сообщает английская пресса, на 18-летнего португальца претендуют «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Сообщается, что английские клубы готовы заплатить за игрока около 60 миллионов евро.
В этом сезоне Мендеш провел 35 матчей за «Спортинг», забил 1 мяч и сделал 2 голевые передачи.
Ранее сообщалось, что «Ман Сити» хочет взять возрастного игрока на место Зинченко.
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Источник — Sky Sports
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