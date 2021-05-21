Тоттенхэм готов пригласить главного тренера Боруссии

«Тоттенхэм» находится в поисках нового главного тренера после ухода Жозе Моуриньо.
Как сообщает Bild, руководство лондонского клуба готово пригласить на эту должность наставника дортмундской «Боруссии» Эдина Терзича.
«Тоттенхэм» после 37 туров занимает 7-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 59 очков.
Напомним, после увольнения Жозе Моуриньо в апреле временно исполняющим обязанности главного тренера «Тоттенхэма» был назначен Райан Мэйсон.
Ранее сообщалось, что Массимилиано Аллегри отказал «Тоттенхэму».
Источник — Bild
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.