Бахрейн проведет мини-сбор в Харькове перед спаррингом с Украиной

Соперник «сине-желтых» уже прибыл в нашу страну

  • 21.05.2021 10:11
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Бахрейн проведет мини-сбор в Харькове перед спаррингом с Украиной
© newsofbahrain.com

Национальная сборная Бахрейна по футболу накануне прибыла в Харьков, где 23 мая проведет товарищеский матч против команды Украины.

В нашей стране бахрейнцы проведут мини-сбор, который будет подразумевать три полноценных тренировки, две из которых пройдут на газоне ОСК «Металлист», где и состоится товарищеский матч.

Перед вылетом в Украину футболисты сборной Бахрейна сдали негативные тесты на ковид. Сегодня ожидается, что они проведут еще одно дополнительное тестирование уже в Харькове.

Напомним, для участия в товарищеском матче против Украины португальский тренер сборной Бахрейна Элиу Соуза вызвал 23 футболиста.

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