Бахрейн проведет мини-сбор в Харькове перед спаррингом с Украиной

Национальная сборная Бахрейна по футболу накануне прибыла в Харьков, где 23 мая проведет товарищеский матч против команды Украины.
В нашей стране бахрейнцы проведут мини-сбор, который будет подразумевать три полноценных тренировки, две из которых пройдут на газоне ОСК «Металлист», где и состоится товарищеский матч.
Перед вылетом в Украину футболисты сборной Бахрейна сдали негативные тесты на ковид. Сегодня ожидается, что они проведут еще одно дополнительное тестирование уже в Харькове.
Напомним, для участия в товарищеском матче против Украины португальский тренер сборной Бахрейна Элиу Соуза вызвал 23 футболиста.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.