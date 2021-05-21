Бахрейн проведет мини-сбор в Харькове перед спаррингом с Украиной

Национальная сборная Бахрейна по футболу накануне прибыла в Харьков, где 23 мая проведет товарищеский матч против команды Украины.

В нашей стране бахрейнцы проведут мини-сбор, который будет подразумевать три полноценных тренировки, две из которых пройдут на газоне ОСК «Металлист», где и состоится товарищеский матч.

Перед вылетом в Украину футболисты сборной Бахрейна сдали негативные тесты на ковид. Сегодня ожидается, что они проведут еще одно дополнительное тестирование уже в Харькове.

Напомним, для участия в товарищеском матче против Украины португальский тренер сборной Бахрейна Элиу Соуза вызвал 23 футболиста.