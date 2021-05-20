Cборная Бахрейна определилась с составом на товарищеский матч с Украиной

Главный тренер сборной Бахрейна обнародовал имена игроков, которые прибудут в Украину на товарищеский матч с нашей национальной командой.
Португальский наставник бахрейнцев Элиу Соуза пригласил для участия в матче 23 игрока.
Состав сборной Бахрейна
Вратари: Ибрагим Лутфалла («Аль-Халидия»), Сайед Шуббар Алави («Аль-Риффа»), Мохамед Ахмед Мархун ( «Малкия»).
Защитники: Сайед Махди Бакер, Хамад Шамсани, Али Мадан, Сайед Редха Исса (все - «Аль-Риффа»), Сайед Касем Алави («Аль-Халидия»), Ахмед Абдулла («Аль-Наджма»), Ахмед Набиль («Манама»), Абдулла Аль-Хаза («Ист-Риффа»).
Полузащитники: Али Харам, Джассим Аль-Шейх, Мохамед Джассим Мархун, Камиль Аль-Асвад, Хаза Али (все - «Аль-Риффа»), Джассим Халиф («Аль-Будайя»), Махди Аль-Хумайдан («Аль-Ахли »), Сайед Дхия Сайед (« Аль-Наср », Кувейт).
Нападающие: Сайед Хашим Исса («Аль-Риффа»), Мохамед Аль-Румаихи («Ист-Риффа»), Махди Абд аль-Джаббар («Манама»), Аббас Аль-Асфур ( «Аль-Шабаб»).
Сборная Бахрейна планирует провести перед матчем с сине-желтыми три тренировки в ОСК «Металлист». Напомним, что товарищеский поединок между сборными Украины и Бахрейна состоится 23 мая в Харькове (начало - в 21.00).
Источник — Украинская ассоциация футбола
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