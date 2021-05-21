Жена Малиновского: «Буффону повезло, что Русика поменяли»

Роксана Малиновская считает, что после ухода Руслана на замену у «Аталанты» не было шансов

  • 21.05.2021 10:30
  • 982 просмотра
  • 2 комментария
Жена Малиновского: «Буффону повезло, что Русика поменяли»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Роксана Малиновская, жена 28-летнего полузащитника «Аталанты» и сборной Украины Руслана Малиновского, прокомментировала игру своего мужа в финале Кубка Италии против «Ювентуса» (1:2). 
 
«Мне, конечно же, очень обидно, что Русика поменяли. Слышала, что это был вроде как последний матч Буффона. Ему повезло, иначе мог бы получить еще один гол.
 
Считаю, что все атакующие футболисты, которые вышли на поле для того чтобы увеличить шансы забить, не имели шансов забить из-за того, что у них не было такого хорошего ассистента, как Русик. Жалко, что он ушел рано. Я расстроилась, мы были так близки», – поведала Роксана в социальных сетях. 
 
Отметим, что Руслан забил единственный гол своей команды, но был заменен на 67-й минуте встречи.

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Источник — Instagram

(2 голоса)

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Комментарии
    from space
    online
      from space, 21.05.2021 10:43
    -3
    Она где то что то слышала... А игру смотрела? Если бы не тупая обрезка, то Русику бы и момент не предоставился. Или по её бабскому разумению Юве должен так постоянно ошибаться?
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    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 21.05.2021 10:37
    0
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