Жена Малиновского: «Буффону повезло, что Русика поменяли»

Роксана Малиновская, жена 28-летнего полузащитника «Аталанты» и сборной Украины Руслана Малиновского, прокомментировала игру своего мужа в финале Кубка Италии против «Ювентуса» (1:2).



«Мне, конечно же, очень обидно, что Русика поменяли. Слышала, что это был вроде как последний матч Буффона. Ему повезло, иначе мог бы получить еще один гол.



Считаю, что все атакующие футболисты, которые вышли на поле для того чтобы увеличить шансы забить, не имели шансов забить из-за того, что у них не было такого хорошего ассистента, как Русик. Жалко, что он ушел рано. Я расстроилась, мы были так близки», – поведала Роксана в социальных сетях.



Отметим, что Руслан забил единственный гол своей команды, но был заменен на 67-й минуте встречи.