Лэмпард отказался возглавить Кристал Пэлас

Экс-наставник «Челси» Фрэнк Лэмпард не будет работать в другом лондонском клубе – «Кристал Пэлас».
По данным источника, 42-летний английский специалист сам отказался от предложения руководства «Кристал Пэлас».
Ранее стало известно, что нынешний главный тренер Рой Ходжсон покинет «Кристал Пэлас» по окончании сезона-2020/21.
После 36 игр «Кристал Пэлас» занимает 13-е место в АПЛ, набрав 44 очка.
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Источник — Football Insider
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