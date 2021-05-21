Лэмпард отказался возглавить Кристал Пэлас

42-летнего специалиста не заинтересовало предложение лондонского клуба

  • 21.05.2021 05:40
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Лэмпард отказался возглавить Кристал Пэлас
© Getty Images/Global Images Ukraine. Фрэнк Лэмпард

Экс-наставник «Челси» Фрэнк Лэмпард не будет работать в другом лондонском клубе – «Кристал Пэлас».

По данным источника, 42-летний английский специалист сам отказался от предложения руководства «Кристал Пэлас».

Ранее стало известно, что нынешний главный тренер Рой Ходжсон покинет «Кристал Пэлас» по окончании сезона-2020/21.

После 36 игр «Кристал Пэлас» занимает 13-е место в АПЛ, набрав 44 очка.

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Источник — Football Insider

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