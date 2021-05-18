ОФИЦИАЛЬНО. Рой Ходжсон покидает Кристал Пэлас

Пресс-служба «Кристал Пэлас» сообщила, что главный тренер клуба Рой Ходжсон покинет свою должность по окончании нынешнего сезона.
73-летний специалист работал с командой с 2017 года.
После 36 игр «Кристал Пэлас» занимает 13-е место в АПЛ.
Ранее сообщалось, что следующим тренером лондонцев может стать Фрэнк Лэмпард.
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Источник — ФК Кристал Пэлас
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