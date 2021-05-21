Ювентус может подписать Гризманна

Форвард каталонской «Барселоны» и национальной сборной Франции Антуан Гризманн может перейти в туринский «Ювентус».
30-летний француз может заменить Криштиану Роналду в итальянском клубе, если португалец все же решит уйти. Из-за тяжелой финансовой ситуации «Ювентус» рассматривает вариант годичной аренды с последующим правом выкупа.
Отметим, что в этом сезоне чемпионата Испании Гризманн провел 35 поединков, в которых забил 12 мячей и сделал 7 ассистов.
Напомним, ранее агент Роналду оценил вероятность перехода в «Спортинг».
Источник — Sport.es
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