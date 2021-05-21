Ювентус может подписать Гризманна

30-летний француз может заменить Криштиану Роналду в туринском клубе

  • 21.05.2021 05:01
  • 347 просмотров
  • 0 комментариев
Ювентус может подписать Гризманна
© Getty Images/Global Images Ukraine. Антуан Гризманн

Форвард каталонской «Барселоны» и национальной сборной Франции Антуан Гризманн может перейти в туринский «Ювентус».

30-летний француз может заменить Криштиану Роналду в итальянском клубе, если португалец все же решит уйти. Из-за тяжелой финансовой ситуации «Ювентус» рассматривает вариант годичной аренды с последующим правом выкупа.

Отметим, что в этом сезоне чемпионата Испании Гризманн провел 35 поединков, в которых забил 12 мячей и сделал 7 ассистов.

Напомним, ранее агент Роналду оценил вероятность перехода в «Спортинг».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.es

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности