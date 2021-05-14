Агент Роналду оценил вероятность перехода в Спортинг

Агент форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду Жорже Мендеш оценил вероятность перехода своего клиента в родной «Спортинг» нынешним летом:

«Криштиану рад титулу чемпиона, который завоевал «Спортинг», он продемонстрировал это публично.

Но на данный момент его карьерные планы не связаны с Португалией. Ничего больше о его будущем я сказать не могу».