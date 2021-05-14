Агент Роналду оценил вероятность перехода в Спортинг

Жорже Мендеш – о будущем своего клиента

  • 14.05.2021 20:22
  • 1459 просмотров
  • 2 комментария
Агент Роналду оценил вероятность перехода в Спортинг
© Getty Images/Global Images Ukraine

Агент форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду Жорже Мендеш оценил вероятность перехода своего клиента в родной «Спортинг» нынешним летом:

«Криштиану рад титулу чемпиона, который завоевал «Спортинг», он продемонстрировал это публично.

Но на данный момент его карьерные планы не связаны с Португалией. Ничего больше о его будущем я сказать не могу».

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Источник — record.pt

(4 голоса)

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Комментарии
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 14.05.2021 21:51
    0
    Yura Юрий, 14.05.2021 21:22
    а он кажется говорил что там закончит, теперь увиливает
    Так он и не заканчивает. Он в Спортинг перейдет через пару лет.
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 14.05.2021 21:22
    0
    а он кажется говорил что там закончит, теперь увиливает
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 14.05.2021 21:51
    0
    Yura Юрий, 14.05.2021 21:22
    а он кажется говорил что там закончит, теперь увиливает
    Так он и не заканчивает. Он в Спортинг перейдет через пару лет.
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 14.05.2021 21:22
    0
    а он кажется говорил что там закончит, теперь увиливает
    Ссылка
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