Мать Роналду: «Сделаю все, чтобы Криштиану вернулся в Спортинг»

Мать Криштиану Роналду Долорес Авейру заявила, что хочет, чтобы ее сын вернулся в свой родной клуб, «Спортинг»:
«Я поговорю с ним и постараюсь сделать всё возможное, чтобы убедить его вернуться в «Спортинг» в следующем году».
Контракт Роналду с «Ювентусом» действует до лета 2022 года. Вчера португалец забил свой сотый гол за туринский клуб.
Роналду является воспитанником «Спортинга», откуда в 2003 году перешел в «Манчестер Юнайтед».
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Источник — O Jogo
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