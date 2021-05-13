Мать Роналду: «Сделаю все, чтобы Криштиану вернулся в Спортинг»

Мать Криштиану Роналду Долорес Авейру заявила, что хочет, чтобы ее сын вернулся в свой родной клуб, «Спортинг»:

«Я поговорю с ним и постараюсь сделать всё возможное, чтобы убедить его вернуться в «Спортинг» в следующем году».

Контракт Роналду с «Ювентусом» действует до лета 2022 года. Вчера португалец забил свой сотый гол за туринский клуб.

Роналду является воспитанником «Спортинга», откуда в 2003 году перешел в «Манчестер Юнайтед».