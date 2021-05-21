Соперник Украины. Известна заявка сборной Северной Македонии на Евро-2020

Объявлен окончательный список, в который вошли 26 игроков

  • 21.05.2021 03:42
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Соперник Украины. Известна заявка сборной Северной Македонии на Евро-2020
© Getty Images/Global Images Ukraine

Стала известна заявка на чемпионат Европы-2020 национальной сборной Северной Македонии, которая является соперником Украины по групповому этапу.

Вратари: Крал Димитриевский («Райо Вальекано»), Дамьян Шишковски («Докса»), Ристе Янков («Работнички»).

Защитники: Стефан Ристовски («Динамо» Загреб), Висар Муслиу («МОЛ Фехервар»), Эгзон Бейтулай («Шкендия»), Кире Ристевски («Уйпешт»), Джоко Зайков («Шарлеруа»), Дарко Вельковски («Риека»), Эзган Алиоский («Лидс»).

Полузащитники: Ариян Адеми («Динамо» Загреб), Энис Барди («Леванте»), Стефан Спировски (АЕК Ларнака), Бобан Николов («Лечче»), Тихомир Костадинов («Ружомберок»), Ферхан Хасани («Партизан»), Элиф Элмас («Наполи»), Даниэль Аврамовский («Кайсериспор»), Дарко Чурлинов («Штутгарт»), Марьян Радеский («Академия Пандев»).

Нападающие: Горан Пандев («Дженоа»), Александр Трайковский («Мальорка»), Иван Триковски (АЕК Ларнака), Влатко Стояновски («Шамбли»), Крсте Велковски («Сараево»), Милан Ристовски («Спартак» Трнава).

Напомним, на групповом этапе сборные Северной Македонии и Украины сыграют в одной группе вместе с командами Австрии и Нидерландов.  Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Ранее сборная Австрии объявила расширенную заявку на Евро-2020.

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