Алаба в списке. Сборная Австрии объявила расширенную заявку на Евро-2020

Австрийский футбольный союз опубликовал расширенный список игроков, которые будут готовиться к чемпионату Европы. Наставник сборной Австрии рассчитывает на 30 игроков, из которых он выберет 26 в окончательную заявку.

Отметим, что в списке присутствует экс-защитник «Динамо» Александра Драгович, который сейчас защищает цвета «Байера».

Полностью список выглядит так:

Вратари: Даниэль Бахманн («Уотфорд», Англия), Пава Перван («Вольфсбург», Германия), Хайнц Линднер («Базель», Швейцария), Александр Шлагер (ЛАСК).

Защитники: Давид Алаба («Бавария», Германия), Александар Драгович («Байер», Германия), Марко Фридль («Вердер», Германия), Мартин Хинтереггер («Айнтрахт», Германия), Конрад Лаймер («Лейпциг», Германия), Штефан Лайнер («Боруссия» М, Германия), Филипп Линхарт («Фрайбург», Германия), Филипп Мвене («Майнц», Германия), Штефан Пош («Хоффенхайм», Германия), Кристофер Триммель («Унион» Германия), Андреас Ульмер («Зальцбург»).

Полузащитники: Кристоф Баумгартнер, Флориан Гриллич (оба – «Хоффенхайм», Германия), Юлиан Баумгартлингер («Байер», Германия), Штефан Ильзанкер («Айнтрахт», Германия), Валентино Лазаро («Боруссия» М, Германия), Марсель Забитцер («Лейпциг», Германия), Луи Шауб («Люцерн», Швейцария), Ксавер Шлагер («Вольфсбург», Германия), Алессандро Шопф («Шальке», Германия), Хусейн Балич (ЛАСК).

Нападающие: Адриан Грбич («Лорьян», Франция), Михаэль Грегорич («Аугсбург», Германия), Саша Каладжич («Штутгарт», Германия), Марко Арнаутович («Шанхай», Китай), Карим Онисиво («Майнц», Германия).

Напомним, австрийцы встретятся с Украиной в третьем туре группового этапа Евро-2020. Матч запланирован на 21 июня.