Тоттенхэм проявляет интерес к защитнику Фулхэма

Йоахим Андерсен имеет шанс остаться в АПЛ

  • 21.05.2021 03:01
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Тоттенхэм проявляет интерес к защитнику Фулхэма
© Getty Images/Global Images Ukraine. Йоахим Андерсен

24-летний защитник национальной сборной Дании Йоахим Андерсен попал в сферу интересов лондонского «Тоттенхэма».

Нынешний сезон Андерсен проводит на правах аренды в «Фулхэме», хотя права на него принадлежат «Лиону». «Коттеджеры» досрочно вылетели из АПЛ, но Андерсен своей игрой привлек внимание скаутов нескольких европейских клубов, в том числе, «Тоттенхэма». Сам игрок хотел бы остаться в АПЛ.

В этом сезоне Андерсен провел за «Фулхэм» 31 матч в АПЛ, забил 1 гол и сделал 1 результативную передач.

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Источник — Twitter

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