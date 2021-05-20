Крупный теннисный турнир перенесли на октябрь

Стало известно, что крупный теннисный турнир в американском Индиан-Уэлсе перенесли на октябрь. В прошлом году турнир не состоялся из-за коронавируса.
Точную дату старта назовут позже.
Также в АТР объявили, что соревнования в Антверпене, Москве и Стокгольме, которые обычно проходят в середине октября, состоятся в первой половине ноября на той же неделе, что и молодежный Итоговый турнир Next Gen ATP Finals в Милане (7-15 ноября).
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Источник — Большой теннис Украины
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