Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Шевченко меня поддержал. Жаль пропускать Евро»

Полузащитник прокомментировал свою травму

  • 20.05.2021 21:49
  • 1814 просмотров
  • 4 комментария
Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Шевченко меня поддержал. Жаль пропускать Евро»
© uaf.ua

Хавбек «Динамо» Виталий Буяльский покинул расположение сборной Украины и пропустит Евро-2020 из-за повреждения ступни.

«В матче с «Зарей» получил удар по ноге. О том, что травмировался, не знал. Приехал в лагерь сборной, тренировался и бегал вместе со всеми на протяжении трех дней, но под конец занятий чувствовал сильную боль. В итоге оказалось, что там трещина...».

«Конечно, расстроился, что пропущу чемпионат Европы. Но Андрей Николаевич Шевченко поддержал меня, сказал, что все будет хорошо, и на этом жизнь не заканчивается», - сказал Буяльский.

В минувшем сезоне Виталий провел 35 матчей, забил 9 голов и сделал 9 ассистов.

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Источник — ФК Динамо Киев

(7 голосов)

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Комментарии
    nrdf2bcptaso
    online
      nrdf2bcptaso, 20.05.2021 22:37
    0
    Pазвратныe и гopячиe дeвyшkи xoтят жapкoго Tpaxа и гoтoвы на мнoгоe. Всe анoнимнo и кoнфидeнциальнo, ведь мнoгиe в oтношeнияx, pегистpация бecплатнaя ----- https://linkzu.eu/love
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    psv970
    online
      psv970, 20.05.2021 22:22
    0
    Пиздёж, успокоили всех
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 20.05.2021 22:16
    +2
    он бы лучше вызывал его пока это было остро актуально, а не общие постулаты вдохновляющие рассказывал
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 20.05.2021 22:01
    +2
    Костоломы!!!!
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 20.05.2021 22:16
    +2
    он бы лучше вызывал его пока это было остро актуально, а не общие постулаты вдохновляющие рассказывал
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 20.05.2021 22:01
    +2
    Костоломы!!!!
    Ссылка
    nrdf2bcptaso
    online
      nrdf2bcptaso, 20.05.2021 22:37
    0
    Pазвратныe и гopячиe дeвyшkи xoтят жapкoго Tpaxа и гoтoвы на мнoгоe. Всe анoнимнo и кoнфидeнциальнo, ведь мнoгиe в oтношeнияx, pегистpация бecплатнaя ----- https://linkzu.eu/love
    Ссылка
    psv970
    online
      psv970, 20.05.2021 22:22
    0
    Пиздёж, успокоили всех
    Ссылка
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