Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Шевченко меня поддержал. Жаль пропускать Евро»

Хавбек «Динамо» Виталий Буяльский покинул расположение сборной Украины и пропустит Евро-2020 из-за повреждения ступни.

«В матче с «Зарей» получил удар по ноге. О том, что травмировался, не знал. Приехал в лагерь сборной, тренировался и бегал вместе со всеми на протяжении трех дней, но под конец занятий чувствовал сильную боль. В итоге оказалось, что там трещина...».

«Конечно, расстроился, что пропущу чемпионат Европы. Но Андрей Николаевич Шевченко поддержал меня, сказал, что все будет хорошо, и на этом жизнь не заканчивается», - сказал Буяльский.

В минувшем сезоне Виталий провел 35 матчей, забил 9 голов и сделал 9 ассистов.