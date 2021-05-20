ФОТО. Подготовка к Бахрейну. Команда Шевченко провела тренировку в Харькове

Работа сборной Украины 20 мая в Харькове проходила в двух локациях: утром – в тренажерном зале отеля Superior, вечером – на стадионе «Металлист».

Уже продаются билеты на товарищеский матч против Бахрейна, и в сборной надеются, что фанаты с таким же воодушевлением, как и сами сборники, ждут встречи после долгой разлуки, обусловленной карантином. На поединке разрешена присутствие почти половины арены, а значит, это уникальная возможность дать сине-желтым такой важный эмоциональный заряд во время подготовки к Евро. Именно этого и ждут тренеры и футболисты от украинских болельщиков, в том числе - во время ближайшего матча.

Фитнес-занятия традиционно провел тренер по физподготовке Иван Баштовый, который предложил игрокам набор упражнений для восстановления мышц после нагрузок, которые имели место в течение предыдущих тренировочных дней. Перед обедом были теоретические занятия: команда постепенно подходит к ознакомлению со своим ближайшим оппонентом в контрольных матчах.

После того как расположение сборной в связи с повреждением ступни покинул Виталий Буяльский, в лагере осталось 24 исполнителя, которые около 17:30 прибыли на «Металлист». После традиционной разминки тренерский штаб предложил футболистам игровые серии. Об определении стартовых 11 игроков на товарищескую игру говорить пока рано, но определенные прикидки по позициям и ротация игровых сочетаний уже в процессе.

Приятно, что в Харькове нет дождя, а небо над стадионом чистое. Занятия в замечательных футбольных условиях прошло с хорошим настроением и максимальной мотивацией. Желание выйти в ближайшем контрольном поединке одинаково сильное и у дебютантов, и у опытных сборников.