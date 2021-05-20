Александр СЕВИДОВ: «Это беспредел. Буду обращаться в Лозанну»

УАФ пожизненно дисквалифицировала украинского специалиста

  • 20.05.2021 21:05
  • 4560 просмотров
  • 13 комментариев
Александр СЕВИДОВ: «Это беспредел. Буду обращаться в Лозанну»
© shakhtar.com

Украинская ассоциация футбола пожизненно дисквалифицировала тренера Александра Севидова, которого обвиняют в договорных матчах во время работы с ФК «Сумы».

Севидов теперь намерен обратиться в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.

«Комментировать собственно говоря нечего. Конечно, я буду обращаться в Спортивный суд Лозанны, чтобы отменить это решение. Решение, которое ни на что не натянешь. Есть понимание, как мне действовать дальше. Нарушены все регламентные нормы. Беспредел, иначе это решение не назовешь».

«Не хочу оправдываться, но пусть наберутся смелости и прямо скажут и покажут хоть один матч, в котором был замешан Севидов. Это жесткое решение, несправедливое, ведь нет никаких доказательств, все только на догадках и слухах «там услышали», «Там сказали».

«Не могу понять, первое решение было отстранить на пять лет. Три года длилась апелляция, ничего не смогли доказать. И вот сейчас такое решение. Конечно, будем разбираться и однозначно подавать в CAS», - сказал Севидов.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(17 голосов)

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Комментарии
    nrdf2bcptaso
    online
      nrdf2bcptaso, 20.05.2021 22:37
    0
    Pазвратныe и гopячиe дeвyшkи xoтят жapкoго Tpaxа и гoтoвы на мнoгоe. Всe анoнимнo и кoнфидeнциальнo, ведь мнoгиe в oтношeнияx, pегистpация бecплатнaя ----- https://linkzu.eu/love
    Ссылка
    Руслан Шевченко
      Руслан Шевченко, 20.05.2021 22:23
    0
    Пусть возьмёт с собой Козака или например, Медведчука, да и прочих ...Какая самоуверенность. Эти руки ничего не крали, как говаривал один президент. Какая самоуверенность. Все честные, хоть к иконам прикладывай...
    Ссылка
    UAZAK
    online
      UAZAK, 20.05.2021 22:10
    +1
    цього мало ще треба років 5 впіз.......................ти
    Ссылка
    Евгений Кедров
    online
      Евгений Кедров, 20.05.2021 22:00
    0
    Санитар сказал в морг, значит в морг!
    Ссылка
    Игорь Левченко
    online
      Игорь Левченко, 20.05.2021 21:55
    +1
    Чучело-мяучело)
    Ссылка
    inoj
    online
      inoj, 20.05.2021 21:42
    +3
    axylinam, 20.05.2021 21:30
    Севидов теперь будет консультировать хоккейные команды
    Дивно, що людина з такими талантами ще не депутат
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 20.05.2021 21:41
    0
    Последнее чем он мне запомнился это странным увольнением из идущего на 3м месте Арендуполя который потом начал активно выполнять роль фарма.
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 20.05.2021 21:30
    0
    Севидов теперь будет консультировать хоккейные команды
    Ссылка
    Алексей Рудь
    online
      Алексей Рудь, 20.05.2021 21:29
    +3
    ФК Сумы похоронил, теперь и Минай на очереди... Или просто совпадение, договорняки сами за ним следуют с команды в команду...
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 20.05.2021 21:26
    +1
    Та да, удачи.
    Ссылка
    Dfs2262ar
    online
      Dfs2262ar, 20.05.2021 21:25
    +3
    Отыграл столько договорняков! И говорит, что святой! Вообще офигеть!🤦‍♂️
    Ссылка
    garik_trinity
    online
      garik_trinity, 20.05.2021 21:15
    +5
    В Спортлото обратись
    Ссылка
    Maks23
    online
      Maks23, 20.05.2021 21:13
    +3
    Клоун..бля..
    Ссылка
    garik_trinity
    online
      garik_trinity, 20.05.2021 21:15
    +5
    В Спортлото обратись
    Ссылка
    inoj
    online
      inoj, 20.05.2021 21:42
    +3
    axylinam, 20.05.2021 21:30
    Севидов теперь будет консультировать хоккейные команды
    Дивно, що людина з такими талантами ще не депутат
    Ссылка
    Алексей Рудь
    online
      Алексей Рудь, 20.05.2021 21:29
    +3
    ФК Сумы похоронил, теперь и Минай на очереди... Или просто совпадение, договорняки сами за ним следуют с команды в команду...
    Ссылка
    Dfs2262ar
    online
      Dfs2262ar, 20.05.2021 21:25
    +3
    Отыграл столько договорняков! И говорит, что святой! Вообще офигеть!🤦‍♂️
    Ссылка
    Maks23
    online
      Maks23, 20.05.2021 21:13
    +3
    Клоун..бля..
    Ссылка
    UAZAK
    online
      UAZAK, 20.05.2021 22:10
    +1
    цього мало ще треба років 5 впіз.......................ти
    Ссылка
    Игорь Левченко
    online
      Игорь Левченко, 20.05.2021 21:55
    +1
    Чучело-мяучело)
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 20.05.2021 21:26
    +1
    Та да, удачи.
    Ссылка
    nrdf2bcptaso
    online
      nrdf2bcptaso, 20.05.2021 22:37
    0
    Pазвратныe и гopячиe дeвyшkи xoтят жapкoго Tpaxа и гoтoвы на мнoгоe. Всe анoнимнo и кoнфидeнциальнo, ведь мнoгиe в oтношeнияx, pегистpация бecплатнaя ----- https://linkzu.eu/love
    Ссылка
    Руслан Шевченко
    online
      Руслан Шевченко, 20.05.2021 22:23
    0
    Пусть возьмёт с собой Козака или например, Медведчука, да и прочих ...Какая самоуверенность. Эти руки ничего не крали, как говаривал один президент. Какая самоуверенность. Все честные, хоть к иконам прикладывай...
    Ссылка
    Евгений Кедров
    online
      Евгений Кедров, 20.05.2021 22:00
    0
    Санитар сказал в морг, значит в морг!
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 20.05.2021 21:41
    0
    Последнее чем он мне запомнился это странным увольнением из идущего на 3м месте Арендуполя который потом начал активно выполнять роль фарма.
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 20.05.2021 21:30
    0
    Севидов теперь будет консультировать хоккейные команды
    Ссылка
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