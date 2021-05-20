Александр СЕВИДОВ: «Это беспредел. Буду обращаться в Лозанну»

Украинская ассоциация футбола пожизненно дисквалифицировала тренера Александра Севидова, которого обвиняют в договорных матчах во время работы с ФК «Сумы».

Севидов теперь намерен обратиться в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.

«Комментировать собственно говоря нечего. Конечно, я буду обращаться в Спортивный суд Лозанны, чтобы отменить это решение. Решение, которое ни на что не натянешь. Есть понимание, как мне действовать дальше. Нарушены все регламентные нормы. Беспредел, иначе это решение не назовешь».

«Не хочу оправдываться, но пусть наберутся смелости и прямо скажут и покажут хоть один матч, в котором был замешан Севидов. Это жесткое решение, несправедливое, ведь нет никаких доказательств, все только на догадках и слухах «там услышали», «Там сказали».

«Не могу понять, первое решение было отстранить на пять лет. Три года длилась апелляция, ничего не смогли доказать. И вот сейчас такое решение. Конечно, будем разбираться и однозначно подавать в CAS», - сказал Севидов.