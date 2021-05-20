Фенербахче ждет, что Заря выкупит Аллахьяра. Возможно, чтобы продать Динамо

Стамбульский «Фенербахче» ожидает, что луганская «Заря» воспользуется опцией на выкуп арендованного у турков форварда Аллахьяра Сайядманеша за 3,5 миллиона евро.

Эта сумма существенно поможет «канарейкам» выполнить условия договора с УЕФА относительно соблюдения норм финансового фейр-плэй, с чем ранее у «Фенербахче» были проблемы.

По информации источника, «Заря» может выкупить Аллахьяра с целью дальнейшей перепродажи. В частности, интерес к иранцу проявляет «Динамо», а также неназванные клубы из Бельгии.

В завершившемся сезоне Аллахьяр провел 26 матчей, отличившись 6 забитыми мячами и 3 результативными передачами.