Фенербахче ждет, что Заря выкупит Аллахьяра. Возможно, чтобы продать Динамо

Турецкий клуб рассчитывает вскоре получить 3,5 миллиона евро

  • 20.05.2021 19:33
  • 2474 просмотра
  • 4 комментария
Фенербахче ждет, что Заря выкупит Аллахьяра. Возможно, чтобы продать Динамо
© ФК Заря. Аллахьяр Сайядманеш

Стамбульский «Фенербахче» ожидает, что луганская «Заря» воспользуется опцией на выкуп арендованного у турков форварда Аллахьяра Сайядманеша за 3,5 миллиона евро.

Эта сумма существенно поможет «канарейкам» выполнить условия договора с УЕФА относительно соблюдения норм финансового фейр-плэй, с чем ранее у «Фенербахче» были проблемы.

По информации источника, «Заря» может выкупить Аллахьяра с целью дальнейшей перепродажи. В частности, интерес к иранцу проявляет «Динамо», а также неназванные клубы из Бельгии.

В завершившемся сезоне Аллахьяр провел 26 матчей, отличившись 6 забитыми мячами и 3 результативными передачами.

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(10 голосов)

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Комментарии
    odiniznashih
    online
      odiniznashih, 20.05.2021 20:34
    +1
    Начиналось с полтора млн.
    А он еще и на эту сумму не наиграл.
    На трансмаркете он 600 т сейчас возможно до 1 млн дорастет
    Чтобы выкупить и продать, надо хоть немного чтобы в Заре поиграл.
    Сомневаюсь, что выкупят, разве только под гарантию покупки.
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 20.05.2021 20:21
    +2
    Алахьяра мы берем. Так шо давайте Заря, покупайте и нам перепродавайте.
    Ссылка
    FatalisTUA
    online
      FatalisTUA, 20.05.2021 20:10
    +2
    dudigo78, 20.05.2021 19:52
    Хз чи він стільки коштує? Декілька матчів зіграв добре, але не більше з того. Хіба вже мають домовленість з якимось клубом
    Коштує. Йому лише 19 років, має, на мою думку, дуже гарні данні та потенціал. Якщо порівнювати з тим самим Супрягою, якого то за 12-ть, то за 8 чи 6 хотіли купити, то я ліпше на ці гроші взяв би двух Алахьярів.))
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    dudigo78
      dudigo78, 20.05.2021 19:52
    -1
    Хз чи він стільки коштує? Декілька матчів зіграв добре, але не більше з того. Хіба вже мають домовленість з якимось клубом
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 20.05.2021 20:21
    +2
    Алахьяра мы берем. Так шо давайте Заря, покупайте и нам перепродавайте.
    Ссылка
    FatalisTUA
    online
      FatalisTUA, 20.05.2021 20:10
    +2
    dudigo78, 20.05.2021 19:52
    Хз чи він стільки коштує? Декілька матчів зіграв добре, але не більше з того. Хіба вже мають домовленість з якимось клубом
    Коштує. Йому лише 19 років, має, на мою думку, дуже гарні данні та потенціал. Якщо порівнювати з тим самим Супрягою, якого то за 12-ть, то за 8 чи 6 хотіли купити, то я ліпше на ці гроші взяв би двух Алахьярів.))
    Ссылка
    odiniznashih
    online
      odiniznashih, 20.05.2021 20:34
    +1
    Начиналось с полтора млн.
    А он еще и на эту сумму не наиграл.
    На трансмаркете он 600 т сейчас возможно до 1 млн дорастет
    Чтобы выкупить и продать, надо хоть немного чтобы в Заре поиграл.
    Сомневаюсь, что выкупят, разве только под гарантию покупки.
    Ссылка
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