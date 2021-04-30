Замена Цыганкову и Де Пене: Динамо хочет подписать Аллахьяра и Довбика

Директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов заявил, что киевское «Динамо» готово продать вингеров Виктора Цыганкова и Карлоса Де Пену при наличии солидного предложения, а также рассказал, кто может их заменить.

«При хороших предложениях клуб готов попрощаться с Де Пеной, по которому раньше было предложение из МЛС в 700 тысяч. Он пришел свободным агентом и создал для всех сюрприз тем, что оправдал свой приход. Сейчас установлена планка в 3 миллиона, при которой клуб отпустить Карлоса. Также клуб готов рассматривать предложения и по Цыганкову.

При этом «Динамо» ищет вингеров, а на внутреннем рынке смотрит прицельно на двух футболистов. Это нападающие «Зари» и «Днепра-1» - Аллахьяр Сайядманеш и Артём Довбик. Вот такая у меня информация», - сказал Денисов.

Ранее сообщалось, что Мирча Луческу может покинуть «Динамо» по окончании сезона.