Замена Цыганкову и Де Пене: Динамо хочет подписать Аллахьяра и Довбика

Киевлян ожидают трансферные перемены этим летом

  • 30.04.2021 17:30
  • 1774 просмотра
  • 6 комментариев
Замена Цыганкову и Де Пене: Динамо хочет подписать Аллахьяра и Довбика
© ФК Заря. Аллахьяр Сайядманеш

Директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов заявил, что киевское «Динамо» готово продать вингеров Виктора Цыганкова и Карлоса Де Пену при наличии солидного предложения, а также рассказал, кто может их заменить.

«При хороших предложениях клуб готов попрощаться с Де Пеной, по которому раньше было предложение из МЛС в 700 тысяч. Он пришел свободным агентом и создал для всех сюрприз тем, что оправдал свой приход. Сейчас установлена планка в 3 миллиона, при которой клуб отпустить Карлоса. Также клуб готов рассматривать предложения и по Цыганкову.

При этом «Динамо» ищет вингеров, а на внутреннем рынке смотрит прицельно на двух футболистов. Это нападающие «Зари» и «Днепра-1» - Аллахьяр Сайядманеш и Артём Довбик. Вот такая у меня информация», - сказал Денисов.

Ранее сообщалось, что Мирча Луческу может покинуть «Динамо» по окончании сезона.

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Источник — Футбол 1/2/3

(6 голосов)

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Комментарии
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 30.04.2021 17:52
    +1
    Довбик может Беседину в конкуренцию? Причем тут Циганков и Депена
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 30.04.2021 17:51
    +1
    Пошли вбросы и фейки от аналов пе ни совых. Видимо с целью внесения разлада в Динамо накануне финала Кубка. Не поможет, ржавые
    Ссылка
    ENJOY
    online
      ENJOY, 30.04.2021 17:44
    -3
    bullyUA, 30.04.2021 17:42
    Ванат из молодежки Динамо на голову сильнее и перспективней Довбика и Аллахьяра.
    Кстати, молодежка Динамо сегодня досрочно стала чемпионами! Ванат сегодня забил дубль и еще улучшил свой рекорд.
    Видели мы этих «перспективных» кучу.. пусть сыграет хотя бы пяток матчей на серьезном уровне
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 30.04.2021 17:44
    +5
    Денисов вже Луческу з Динамо відправляє Каштру тримайте двома руками
    Ссылка
    ENJOY
    online
      ENJOY, 30.04.2021 17:43
    -2
    Ну эти двое у всех на слуху в последнее время
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 30.04.2021 17:42
    +5
    Ванат из молодежки Динамо на голову сильнее и перспективней Довбика и Аллахьяра.
    Кстати, молодежка Динамо сегодня досрочно стала чемпионами! Ванат сегодня забил дубль и еще улучшил свой рекорд.
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 30.04.2021 17:44
    +5
    Денисов вже Луческу з Динамо відправляє Каштру тримайте двома руками
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 30.04.2021 17:42
    +5
    Ванат из молодежки Динамо на голову сильнее и перспективней Довбика и Аллахьяра.
    Кстати, молодежка Динамо сегодня досрочно стала чемпионами! Ванат сегодня забил дубль и еще улучшил свой рекорд.
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 30.04.2021 17:52
    +1
    Довбик может Беседину в конкуренцию? Причем тут Циганков и Депена
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 30.04.2021 17:51
    +1
    Пошли вбросы и фейки от аналов пе ни совых. Видимо с целью внесения разлада в Динамо накануне финала Кубка. Не поможет, ржавые
    Ссылка
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