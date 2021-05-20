НЕЙМАР: «Идеальный игрок? Можно назвать себя?»

Форвард ПСЖ описал идеального футболиста

  • 20.05.2021 18:30
  • 337 просмотров
  • 1 комментарий
НЕЙМАР: «Идеальный игрок? Можно назвать себя?»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Форварда ПСЖ Неймара попросили описать идеального футболиста:

«О боже... идеальный игрок?! А можно назвать себя? Можно, хорошо.

Я думаю, он бы обладал физической подготовкой Роналду, эластичностью Ибрагимовича, игрой головой Рамоса, скоростью Мбаппе, левой ногой Месси, моей правой ногой, выбором позиции от Левандовски, отбором от Канте и креативностью в центре поля от Верратти».

Ранее Неймар вакцинировался от коронавируса.

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Источник — Goal.com

(2 голоса)

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Комментарии
    DK1970
    online
      DK1970, 20.05.2021 18:59
    0
    Дело вкуса каждого а нарисовал реально идеального игрока. Это был бы монстр!
    Ссылка
    DK1970
    online
      DK1970, 20.05.2021 18:59
    0
    Дело вкуса каждого а нарисовал реально идеального игрока. Это был бы монстр!
    Ссылка
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