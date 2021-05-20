НЕЙМАР: «Идеальный игрок? Можно назвать себя?»

Форварда ПСЖ Неймара попросили описать идеального футболиста:

«О боже... идеальный игрок?! А можно назвать себя? Можно, хорошо.

Я думаю, он бы обладал физической подготовкой Роналду, эластичностью Ибрагимовича, игрой головой Рамоса, скоростью Мбаппе, левой ногой Месси, моей правой ногой, выбором позиции от Левандовски, отбором от Канте и креативностью в центре поля от Верратти».

Ранее Неймар вакцинировался от коронавируса.