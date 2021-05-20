ВИДЕО. «Какое счастье». Неймар вакцинировался от коронавируса

29-летний форвард парижского ПСЖ и сборной Бразилии Неймар вакцинировался от коронавируса.
«После долгого ожидания подошла и моя очередь. Какое счастье...
Я надеюсь, что все вернется в норму как можно быстрее, и что не только моя страна Бразилия, но и весь мир будет вакцинирован», — прокомментировал Неймар видео процедуры.
В текущем сезоне Неймар провел за ПСЖ 30 матчей во всех турнирах, где забил 17 мячей и отдал 11 результативных передач.
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