ФОТО. Роналду показал, как игроки Ювентуса отмечали победу в Кубке Италии

36-летний португальский бомбардир «Ювентуса» Криштиану Роналду поделился фото из раздевалки, где его команда праздновала победу в Кубке Италии. В финале «Ювентус» обыграл «Аталанту» со счетом 2:1.

Роналду вышел на поле в стартовом составе «Ювентуса» и провел полный матч.