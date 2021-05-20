ФОТО. Роналду показал, как игроки Ювентуса отмечали победу в Кубке Италии

36-летний португальский бомбардир «Ювентуса» Криштиану Роналду поделился фото из раздевалки, где его команда праздновала победу в Кубке Италии. В финале «Ювентус» обыграл «Аталанту» со счетом 2:1.
Роналду вышел на поле в стартовом составе «Ювентуса» и провел полный матч.
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Источник — Instagram
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