Гарри КЕЙН: «Хочу выйти на уровень Роналду и Месси»

Гарри Кейн, который принял решение покинуть «Тоттенхэм» в конце сезона, рассказал о своих амбициях:
«Я могу еще так много дать. Моя статистика может быть еще лучше, чем сейчас.
Я не боюсь говорить, что хочу быть лучшим. Я хочу постараться выйти на уровень Роналду и Месси. Моя главная цель – брать трофеи и забивать по 50, 60, 70 голов каждый сезон.
То давление, что я сам оказываю на себя, всегда гораздо выше того, что может наложить на меня кто-то еще».
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Источник — Sky Sports
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