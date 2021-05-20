Гарри КЕЙН: «Хочу выйти на уровень Роналду и Месси»

Гарри Кейн, который принял решение покинуть «Тоттенхэм» в конце сезона, рассказал о своих амбициях:

«Я могу еще так много дать. Моя статистика может быть еще лучше, чем сейчас.

Я не боюсь говорить, что хочу быть лучшим. Я хочу постараться выйти на уровень Роналду и Месси. Моя главная цель – брать трофеи и забивать по 50, 60, 70 голов каждый сезон.

То давление, что я сам оказываю на себя, всегда гораздо выше того, что может наложить на меня кто-то еще».