Андрей ПОПОВИЧ: «Хочется побыстрее определиться с новой командой»

29-летний вратарь «Миная» Андрей Попович, контракт которого с закарпатским клубом подошел к завершению, рассказал, собирается ли он продлевать соглашение с «Минаем» или сменит команду.

«Если честно, в последние дни было не до футбола. Я женился, нужно было как следует подготовиться к свадьбе. Кстати, среди гостей было немало моих одноклубников.

Все идет к тому, что я покину «Минай». Что дальше? Пока сложно сказать, поскольку элитные команды еще не начинали подготовку к новым испытаниям в чемпионате УПЛ, а у клубов Первой лиги сезон еще не закончился. Поэтому нужно запастись терпением, хотя, конечно, хочется побыстрее определиться со своей новой командой», — отметил Андрей.

Попович провел за «Минай» 20 поединков в УПЛ.