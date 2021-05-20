Источник: Лидер Ингульца следующий сезон проведет в Рухе

Львовский «Рух» начал работу на трансферном рынке УПЛ, пригласив в свои ряды нападающего из «Ингульца».
По информации источника, одним из первых новичков львовского клуба в межсезонье стал 26-летний нападающий Ника Сичинава, который минувший сезон провел в составе «Ингульца». Команду Сергея Лавриненко нападающий покинул в статусе свободного агента, после того как у него завершился контракт с клубом из Петрово.
Футболист и львовский клуб достигли договоренности и ударили по рукам – следующий сезон Сичинава проведет в «Рухе».
В составе дебютанта УПЛ в минувшем сезоне Сичинава провел 22 матча, в которых забил шесть голов.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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