Источник: Лидер Ингульца следующий сезон проведет в Рухе

Ника Сичинава определился с выбором новой команды

  • 20.05.2021 14:16
  • 595 просмотров
  • 0 комментариев
Источник: Лидер Ингульца следующий сезон проведет в Рухе
© ФК Ингулец. Ника Сичинава

Львовский «Рух» начал работу на трансферном рынке УПЛ, пригласив в свои ряды нападающего из «Ингульца».
 
По информации источника, одним из первых новичков львовского клуба в межсезонье стал 26-летний нападающий Ника Сичинава, который минувший сезон провел в составе «Ингульца». Команду Сергея Лавриненко нападающий покинул в статусе свободного агента, после того как у него завершился контракт с клубом из Петрово. 
 
Футболист и львовский клуб достигли договоренности и ударили по рукам – следующий сезон Сичинава проведет в «Рухе».
 
В составе дебютанта УПЛ в минувшем сезоне Сичинава провел 22 матча, в которых забил шесть голов.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Meta-ratings.com.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности