Источник: Лидер Ингульца следующий сезон проведет в Рухе

Львовский «Рух» начал работу на трансферном рынке УПЛ, пригласив в свои ряды нападающего из «Ингульца».



По информации источника, одним из первых новичков львовского клуба в межсезонье стал 26-летний нападающий Ника Сичинава, который минувший сезон провел в составе «Ингульца». Команду Сергея Лавриненко нападающий покинул в статусе свободного агента, после того как у него завершился контракт с клубом из Петрово.



Футболист и львовский клуб достигли договоренности и ударили по рукам – следующий сезон Сичинава проведет в «Рухе».



В составе дебютанта УПЛ в минувшем сезоне Сичинава провел 22 матча, в которых забил шесть голов.