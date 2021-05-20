Челси хочет подписать Зюле

Защитник «Баварии» Никлас Зюле заинтересовал лондонский «Челси».
Как сообщает, немецкая пресса, в мюнхенском клубе недовольны физической готовностью 25-летнего немца и готовы рассмотреть вариант с его продажей.
Зюле оценивают в 37 миллионов евро, его контракт с «Баварией» рассчитан до лета 2022 года.
В этом сезоне Зюле сыграл 31 матч за «Баварию» во всех турнирах, забил 2 мяча.
Ранее сообщалось, что «Челси» хочет подписать Миралема Пьянича.
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Источник — Sport Bild
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