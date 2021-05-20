Челси хочет подписать Зюле

Защитник «Баварии» Никлас Зюле заинтересовал лондонский «Челси».

Как сообщает, немецкая пресса, в мюнхенском клубе недовольны физической готовностью 25-летнего немца и готовы рассмотреть вариант с его продажей.

Зюле оценивают в 37 миллионов евро, его контракт с «Баварией» рассчитан до лета 2022 года.

В этом сезоне Зюле сыграл 31 матч за «Баварию» во всех турнирах, забил 2 мяча.

Ранее сообщалось, что «Челси» хочет подписать Миралема Пьянича.