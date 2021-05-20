ВИДЕО. Диво дивное. Ривер Плейт выиграл матч с полевым игроком на воротах

И без запасных

  • 20.05.2021 13:10
  • 420 просмотров
  • 0 комментариев
ВИДЕО. Диво дивное. Ривер Плейт выиграл матч с полевым игроком на воротах
© Getty Images/Global Images Ukraine

Перед матчем Кубка Либертадорес против «Санта-Фе» в составе «Ривер Плейт» случилась вспышка коронавируса
 
Аргентинский клуб остался без 20 игроков, включая всех вратарей. Клубу не разрешили дозаявить еще одного кипера из молодежки, и на ворота встал 35-летний опорный полузащитник Энцо Перес, который ранее защищал цвета «Бенфики» и «Валенсии».
 
Более того, «Ривер Плейт» едва насобирал 11 футболистов, чтобы выпустить со старта максимальное количество возможных игроков. На скамейке не осталось никого, усиливать игру по ходу матча не представлялось возможным.
 
Но самое интересное, что «Ривер Плейт» выиграл этот матч. Уже к шестой минуте аргентинцы обыгрывали колумбийцев со счетом 2:0, пропустив лишь один гол до финального свистка.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности