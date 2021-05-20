ВИДЕО. Диво дивное. Ривер Плейт выиграл матч с полевым игроком на воротах

Перед матчем Кубка Либертадорес против «Санта-Фе» в составе «Ривер Плейт» случилась вспышка коронавируса.



Аргентинский клуб остался без 20 игроков, включая всех вратарей. Клубу не разрешили дозаявить еще одного кипера из молодежки, и на ворота встал 35-летний опорный полузащитник Энцо Перес, который ранее защищал цвета «Бенфики» и «Валенсии».



Более того, «Ривер Плейт» едва насобирал 11 футболистов, чтобы выпустить со старта максимальное количество возможных игроков. На скамейке не осталось никого, усиливать игру по ходу матча не представлялось возможным.



Но самое интересное, что «Ривер Плейт» выиграл этот матч. Уже к шестой минуте аргентинцы обыгрывали колумбийцев со счетом 2:0, пропустив лишь один гол до финального свистка.