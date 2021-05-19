Ривер Плейт выйдет на матч Копа Лидертадорес с полевым игроком в воротах

В клубе 25 случаев заражения коронавирусом

  • 19.05.2021 13:50
  • 701 просмотр
  • 0 комментариев
Ривер Плейт выйдет на матч Копа Лидертадорес с полевым игроком в воротах
© Getty Images/Global Images Ukraine

Знаменитый аргентинский клуб «Ривер Плейт» объявил о вспышке коронавируса в команде. Заражены сразу 25 игроков, среди которых все четыре вратаря.

Завтра, 20 мая «Ривер Плейт» в пятом туре группового этапа Копа Либертадорес сыграет с «Санта-Фе» из Колумбии. «Риверу» придется выйти на матч с полевым игроков в воротах.

Клуб обращался в южноамериканскую футбольную ассоциацию (КОНМЕБОЛ) с просьбой разрешить дозаявить вратаря из молодежной команды, но получил отказ. Решение КОНМЕБОЛ мотивировано тем, что перед стартом сезона «Ривер Плейт» внес в заявку на Копа Либертадорес всего 32 игроков из 50 возможных.

Ожидается, что в ворота команды в матче с «Санта-Фе» встанет Хонатан Майдана, Томас Леканда или Милтон Каско.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Elcomercio

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности