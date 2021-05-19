Ривер Плейт выйдет на матч Копа Лидертадорес с полевым игроком в воротах

Знаменитый аргентинский клуб «Ривер Плейт» объявил о вспышке коронавируса в команде. Заражены сразу 25 игроков, среди которых все четыре вратаря.

Завтра, 20 мая «Ривер Плейт» в пятом туре группового этапа Копа Либертадорес сыграет с «Санта-Фе» из Колумбии. «Риверу» придется выйти на матч с полевым игроков в воротах.

Клуб обращался в южноамериканскую футбольную ассоциацию (КОНМЕБОЛ) с просьбой разрешить дозаявить вратаря из молодежной команды, но получил отказ. Решение КОНМЕБОЛ мотивировано тем, что перед стартом сезона «Ривер Плейт» внес в заявку на Копа Либертадорес всего 32 игроков из 50 возможных.

Ожидается, что в ворота команды в матче с «Санта-Фе» встанет Хонатан Майдана, Томас Леканда или Милтон Каско.