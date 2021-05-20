Грозит от 8 до 25. Семерым лицам предъявлены обвинения в смерти Марадоны

Семерым лицам предъявлены обвинения в смерти Диего Марадоны. Им грозит от 8 до 25 лет заключения. На данный момент подозреваемым запретили покидать территорию Аргентины.
В отчете прокуратуры отмечается, что действия медицинской бригады, которая занималась здоровьем Марадоны, были неадекватными, несовершенными и безрассудными и оставили состояние здоровья пациента на волю судьбы.
Отметим, что легенда мирового футбола умер в возрасте 60 лет в ноябре прошлого года. Причиной смерти стала остановка сердца.
Источник — Marca
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.