Грозит от 8 до 25. Семерым лицам предъявлены обвинения в смерти Марадоны

Подозреваемым запретили покидать территорию Аргентины

  • 20.05.2021 12:36
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Грозит от 8 до 25. Семерым лицам предъявлены обвинения в смерти Марадоны
© Getty Images/Global Images Ukraine. Диего Марадона

Семерым лицам предъявлены обвинения в смерти Диего Марадоны. Им грозит от 8 до 25 лет заключения. На данный момент подозреваемым запретили покидать территорию Аргентины. 
 
В отчете прокуратуры отмечается, что действия медицинской бригады, которая занималась здоровьем Марадоны, были неадекватными, несовершенными и безрассудными и оставили состояние здоровья пациента на волю судьбы. 
 
Отметим, что легенда мирового футбола умер в возрасте 60 лет в ноябре прошлого года. Причиной смерти стала остановка сердца.

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Источник — Marca

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