ФОТО. СВИТОЛИНА: «Украинские традиции – одни из самых красивых в мире»

Первая ракетка Украины Элина Свитолина поздравила соотечественников с Днем вышиванки:
«С Днем вышиванки! Украинские традиции – одни из самых красивых в мире. И в наших с вами силах распространить их, рассказать о них всему миру. Желаю укрепления украинской идентичности ради процветания нашей страны», – написала Свитолина в социальных сетях.
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Источник — Instagram
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