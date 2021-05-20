ФОТО. СВИТОЛИНА: «Украинские традиции – одни из самых красивых в мире»

Первая ракетка Украины Элина Свитолина поздравила соотечественников с Днем вышиванки:



«С Днем вышиванки! Украинские традиции – одни из самых красивых в мире. И в наших с вами силах распространить их, рассказать о них всему миру. Желаю укрепления украинской идентичности ради процветания нашей страны», – написала Свитолина в социальных сетях.

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