ФОТО. Какое у вас настроение? Свитолина показала новое платье

Первая ракетка Украины Элина Свитолина поделилась снимками в новом платье.



«Какое у вас настроение на этой неделе? Мое очень похоже на это», – написала теннисистка в Инстаграме.

Ранее Свитолина дошла до 1/4 финала на турнире в Риме.