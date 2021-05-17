ФОТО. Какое у вас настроение? Свитолина показала новое платье

Украинская теннисистка предстала в новом стиле

  • 17.05.2021 13:01
  • 3387 просмотров
  • 3 комментария
ФОТО. Какое у вас настроение? Свитолина показала новое платье
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина поделилась снимками в новом платье.
 
«Какое у вас настроение на этой неделе? Мое очень похоже на это», – написала теннисистка в Инстаграме.

Ранее Свитолина дошла до 1/4 финала на турнире в Риме.

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Источник — Instagram

(4 голоса)

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Комментарии
    Sashamar
    online
      Sashamar, 17.05.2021 13:55
    +4
    alekos59, 17.05.2021 13:10
    Вот это самое то, что надо нам, молодым и вечно перспективным. Только какое отношение это имеет к спорт ua ???
    Західний підхід. Як не було б тобі погано, посміхайся. Нашім людям цього не зрозуміти, на жаль. Бо сторіччями вчили радіти життю в кутку, а на людях демонструвати лише "все пропало".
    Ссылка
    Александр Гайдар
    online
      Александр Гайдар, 17.05.2021 13:36
    -8
    Ну правильно. Зачем победы/титулы?!
    есть черный куй. дилдок и все такое :D
    Ссылка
    alekos59
    online
      alekos59, 17.05.2021 13:10
    -1
    Вот это самое то, что надо нам, молодым и вечно перспективным. Только какое отношение это имеет к спорт ua ???
    Ссылка
    Sashamar
    online
      Sashamar, 17.05.2021 13:55
    +4
    alekos59, 17.05.2021 13:10
    Вот это самое то, что надо нам, молодым и вечно перспективным. Только какое отношение это имеет к спорт ua ???
    Західний підхід. Як не було б тобі погано, посміхайся. Нашім людям цього не зрозуміти, на жаль. Бо сторіччями вчили радіти життю в кутку, а на людях демонструвати лише "все пропало".
    Ссылка
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