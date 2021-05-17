ФОТО. Какое у вас настроение? Свитолина показала новое платье

Первая ракетка Украины Элина Свитолина поделилась снимками в новом платье.
«Какое у вас настроение на этой неделе? Мое очень похоже на это», – написала теннисистка в Инстаграме.
Ранее Свитолина дошла до 1/4 финала на турнире в Риме.
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Источник — Instagram
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есть черный куй. дилдок и все такое :D
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