ФОТО. Лучшая часть меня. Влада Зинченко поделилась романтическим снимком

Украинская ведущая Влада Зинченко, жена 24-летнего игрока «Манчестер Сити» и сборной Украины Александра Зинченко, поделилась романтической фотографией со своим супругом.
«Лучшая часть меня», – подписала публикацию Влада.
В комментарии Александр опубликовал эмодзи сердца.
ФОТО. Влада Зинченко сходила на день рождения к Николаю Матвиенко
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Источник — Instagram
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