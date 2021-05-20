ФОТО. Лучшая часть меня. Влада Зинченко поделилась романтическим снимком

Самая красивая пара

  • 20.05.2021 11:58
  • 2391 просмотр
  • 1 комментарий
ФОТО. Лучшая часть меня. Влада Зинченко поделилась романтическим снимком
© Инстаграм Влады Зинченко

Украинская ведущая Влада Зинченко, жена 24-летнего игрока «Манчестер Сити» и сборной Украины Александра Зинченко, поделилась романтической фотографией со своим супругом.
 
«Лучшая часть меня», – подписала публикацию Влада.
 
В комментарии Александр опубликовал эмодзи сердца.

ФОТО. Влада Зинченко сходила на день рождения к Николаю Матвиенко

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Источник — Instagram

(6 голосов)

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Комментарии
    dd dent
    online
      dd dent, 20.05.2021 12:09
    -2
    Важная новость, поставлю на заставку на рабочий стол
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