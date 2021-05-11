ФОТО. Влада Зинченко сходила на день рождения к Николаю Матвиенко

Украинская ведущая Влада Зинченко, жена 24-летнего игрока «Манчестер Сити» и сборной Украины Александра Зинченко, поздравила защитника «Шахтера» Николая Матвиенко с 25-летием.
«др Колясика)», — прокомментировала Влада фото с именинником.
25 лет Матвиенко исполнилось 2 мая. Николай выступал вместе с Александром Зинченко за юношеские команды «Шахтера».
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Источник — Instagram
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