ФОТО. Влада Зинченко сходила на день рождения к Николаю Матвиенко

Украинская ведущая поздравила футболиста «Шахтера» с 25-летием

  • 11.05.2021 17:37
  • 3827 просмотров
  • 5 комментариев
ФОТО. Влада Зинченко сходила на день рождения к Николаю Матвиенко
© Instagram. Николай Матвиенко и Влада Зинченко

Украинская ведущая Влада Зинченко, жена 24-летнего игрока «Манчестер Сити» и сборной Украины Александра Зинченко, поздравила защитника «Шахтера» Николая Матвиенко с 25-летием.

«др Колясика)», — прокомментировала Влада фото с именинником.

25 лет Матвиенко исполнилось 2 мая. Николай выступал вместе с Александром Зинченко за юношеские команды «Шахтера».

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Источник — Instagram

(9 голосов)

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Комментарии
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 11.05.2021 19:12
    0
    Ёкарный Бабай, 11.05.2021 19:09
    Да какая там грудь.. У таких тощих груди не бывает, потому что сиськи - это жир
    Обычно да, но не всегда как ни странно, далеко при чем.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 11.05.2021 19:09
    0
    Dizzy, 11.05.2021 19:05
    раньше у неё грудь не такая большая была?
    Да какая там грудь.. У таких тощих груди не бывает, потому что сиськи - это жир
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 11.05.2021 19:07
    0
    Dizzy, 11.05.2021 19:05
    раньше у неё грудь не такая большая была?
    то было при Борячуке, сейчас то МС..
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 11.05.2021 19:06
    0
    Dizzy, 11.05.2021 19:05
    раньше у неё грудь не такая большая была?
    пуш ап? зина надул? др вар-ты?
    Ссылка
    Dizzy
      Dizzy, 11.05.2021 19:05
    0
    раньше у неё грудь не такая большая была?
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 11.05.2021 19:12
    0
    Ёкарный Бабай, 11.05.2021 19:09
    Да какая там грудь.. У таких тощих груди не бывает, потому что сиськи - это жир
    Обычно да, но не всегда как ни странно, далеко при чем.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 11.05.2021 19:09
    0
    Dizzy, 11.05.2021 19:05
    раньше у неё грудь не такая большая была?
    Да какая там грудь.. У таких тощих груди не бывает, потому что сиськи - это жир
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 11.05.2021 19:07
    0
    Dizzy, 11.05.2021 19:05
    раньше у неё грудь не такая большая была?
    то было при Борячуке, сейчас то МС..
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 11.05.2021 19:06
    0
    Dizzy, 11.05.2021 19:05
    раньше у неё грудь не такая большая была?
    пуш ап? зина надул? др вар-ты?
    Ссылка
    Dizzy
      Dizzy, 11.05.2021 19:05
    0
    раньше у неё грудь не такая большая была?
    Ссылка
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