В воскресенье, 23 мая, состоится матч 38 тура чемпионата Англии, в котором «Манчестер Сити» примет «Эвертон».
Поединок пройдет на стадионе «Этихад» в Манчестере. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени.
«Манчестер Сити» – «Эвертон». Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
В прямом эфире поединок покажет телеканал Setanta Sports Ukraine.
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Источник — Sport.ua
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