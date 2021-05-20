Директор Десны: «Рябоконь остается в клубе»

Директор «Десны» Игорь Ушарук рассказал о судьбе тренерского штаба «северян» во главе с Александром Рябоконем.



«Насколько мне известно на сегодняшний день, Рябоконь остается в «Десне», – сказал функционер.



Напомним, Рябоконь возглавляет черниговский клуб с 2012 года. В минувшем сезоне «северяне» финишировали на шестой строчке в УПЛ, оказавшись за бортом еврокубков.

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