Директор Десны: «Рябоконь остается в клубе»

Директор «Десны» Игорь Ушарук рассказал о судьбе тренерского штаба «северян» во главе с Александром Рябоконем.
«Насколько мне известно на сегодняшний день, Рябоконь остается в «Десне», – сказал функционер.
Напомним, Рябоконь возглавляет черниговский клуб с 2012 года. В минувшем сезоне «северяне» финишировали на шестой строчке в УПЛ, оказавшись за бортом еврокубков.
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Источник — Footboom
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