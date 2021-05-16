Звание «грозы авторитетов» в сезоне-2020/21 досталось Десне

В сезоне-2020/21 почетное звание «грозы авторитетов» впервые досталось «Десне». Подопечные Александра Рябоконя в матчах с призерами чемпионата взяли 6 очков. В первом круге черниговцы в родных стенах выиграли у «Зари» (3:1) и подписали мировые с «Динамо» (0:0 в гостях) и «Шахтером» (2:2 дома), а во втором на своем поле вновь сыграли вничью с киевлянами (1:1).

Также 6 очков в поединках с лидерами добыл «Колос». Но из-за худшей разницы мячей в этих играх уступил пальму первенства «Десне». Ковалевцы дома взяли верх над «Зарей» (1:0) и разошлись миром с «Шахтером» (0:0), а на выезде сделали ничьи с динамовцами (2:2) и луганчанами (1:1).

Хуже всех с «авторитетами» сыграли «Днепр-1» и «Минай», уступившие именитым оппонентам во всех 6 встречах.