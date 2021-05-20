Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Разочарование неизбежно»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал поражение от «Ювентуса» (1:2) в финале Кубка Италии.
«Разочарование неизбежно. Это была равная, жесткая игра, обе команды были хороши и действовали в высоком темпе. Нам не повезло в решающие моменты, особенно в случае с первым голом и с пенальти на Пессине, но мы старались изо всех сил.
Во втором тайме стало сложнее, было больше тактической борьбы. У нас было больше проблем. А Кьеза забил отличный гол», - сказал Гасперини.
Напомним, единственный гол «Аталанты» в этом матче забил украинский полузащитник Руслан Малиновский.
Источник — RAI Sport
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