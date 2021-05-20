В субботу, 22 мая, состоится матч 34-го тура чемпионата Германии, в котором встретятся дортмундская «Боруссия» и леверкузенский «Байер».

Поединок пройдет в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк», стартовый свисток прозвучит в 16:30 по киевскому времени.

«Боруссия Дортмунд» – «Байер». Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии

Встречу в Дортмунде можно в прямом эфире посмотреть на медиасервисе MEGOGO.