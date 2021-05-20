Йоахим ЛЕВ: «На Евро должны играть каждый матч так, будто он последний»

Главный тренер национальной сборной Германии Йоахим Лёв поделился ожиданиями от Евро-2020, которое пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года.

«Германия не находится в числе абсолютных фаворитов, поэтому я не ставил никаких задач. Конечно, мы хотим дойти максимально далеко. Будет важно выйти из группы. Мы не должны думать о втором или третьем месте. Команда должна играть каждый матч так, будто он последний», - сказал Лёв на пресс-конференции.

Напомним, на Евро-2020 сборная Германии сыграет в группе F вместе с командами Венгрии, Португалии и Франции. Матчем с последними немцы стартуют на турнире 15 июня.