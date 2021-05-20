Аматорские Карпаты могут усилиться двумя игроками Миная

В новом сезоне команда Андрея Тлумака будет представлена во Второй лиге

  • 20.05.2021 07:36
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Аматорские Карпаты могут усилиться двумя игроками Миная
© ФК Волынь. Денис Кожанов

Вылетевший из УПЛ «Минай» продолжает терять футболистов. Покинувший закарпатцев Денис Кожанов может продолжить свою карьеру в львовских «Карпатах», выступающих в аматорском чемпионате Украины.

В новом сезоне эта команда будет представлена во Второй лиге. Львовским болельщикам экс-игрок национальной сборной Украины знаком: в 2007-2011 и 2014-2016 годах он уже защищал цвета «Карпат».

По имеющейся информации, в «Карпатах» может оказаться еще один футболист «Миная», у которого заканчивается контракт с клубом 30 июня - Андрей Ткачук.

Напомним, что тренер аматорских «Карпат» Андрей Тлумак в свое время выступал вместе с Кожановым и Ткачуком за «зелено-белых».

Ранее «Минай» покинули форвард Антон Шиндер, вратарь Антон Каниболоцкий и защитник Мислав Матич. Также об уходе Артема Милевского объявил его агент.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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