Аматорские Карпаты могут усилиться двумя игроками Миная

Вылетевший из УПЛ «Минай» продолжает терять футболистов. Покинувший закарпатцев Денис Кожанов может продолжить свою карьеру в львовских «Карпатах», выступающих в аматорском чемпионате Украины.
В новом сезоне эта команда будет представлена во Второй лиге. Львовским болельщикам экс-игрок национальной сборной Украины знаком: в 2007-2011 и 2014-2016 годах он уже защищал цвета «Карпат».
По имеющейся информации, в «Карпатах» может оказаться еще один футболист «Миная», у которого заканчивается контракт с клубом 30 июня - Андрей Ткачук.
Напомним, что тренер аматорских «Карпат» Андрей Тлумак в свое время выступал вместе с Кожановым и Ткачуком за «зелено-белых».
Ранее «Минай» покинули форвард Антон Шиндер, вратарь Антон Каниболоцкий и защитник Мислав Матич. Также об уходе Артема Милевского объявил его агент.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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