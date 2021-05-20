Андреа ПИРЛО: «Спасибо за подарок на день рождения»

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло прокомментировал победу над «Аталантой» (2:1) в финале Кубка Италии по футболу.
«Спасибо за подарок на день рождения. Отлично, ребята!», — написал Пирло после матча.
19 мая, в день финала, Пирло исполнилось 42 года.
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