Андреа ПИРЛО: «Спасибо за подарок на день рождения»

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло прокомментировал победу над «Аталантой» (2:1) в финале Кубка Италии по футболу.

«Спасибо за подарок на день рождения. Отлично, ребята!», — написал Пирло после матча.

19 мая, в день финала, Пирло исполнилось 42 года.