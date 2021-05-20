ФОТО ДНЯ. Роналду заснул, обнимая Кубок Италии

Португальский форвард «Ювентуса» не может расстаться с трофеем ни на секунду

  • 20.05.2021 03:47
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ФОТО ДНЯ. Роналду заснул, обнимая Кубок Италии
© Getty Images/Global Images Ukraine

36-летний португальский форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду, который помог своей команде выиграть финал Кубка Италии против «Аталанты» (2:1), заснул с трофеем на руках на обратном пути в Турин.

Соответствующее фото Криштиану опубликовал в Instagram.

Роналду вышел на поле в стартовом составе «Ювентуса» и провел полный матч.

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Источник — Instagram

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