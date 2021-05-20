ФОТО ДНЯ. Роналду заснул, обнимая Кубок Италии

36-летний португальский форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду, который помог своей команде выиграть финал Кубка Италии против «Аталанты» (2:1), заснул с трофеем на руках на обратном пути в Турин.
Соответствующее фото Криштиану опубликовал в Instagram.
Роналду вышел на поле в стартовом составе «Ювентуса» и провел полный матч.
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Источник — Instagram
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