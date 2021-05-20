Андронов о Чубарове: «Его называли «адъютантом Лобановского»

Известный российский комментатор Алексей Андронов поделился мнением об администраторе киевского «Динамо» Александре Чубарове, который недавно ушел из жизни.

«Вчера ушел из жизни человек, которого знал каждый болельщик киевского «Динамо». Многолетний администратор команды Александр Федорович Чубаров.

Мне не по себе до сих пор…

Его часто называли «адьютантом Лобановского». Много лет так и было. Но Федорович был выше этой узкой роли. Он был старшим другом для всех...

«С чего начинается футбол?», — как-то спросил он у меня. Сидя как раз в кресле Лобановского. Я начал что-то мычать...

«Футбол, молодой человек, начинается с центра поля», — сказал Федорович, разминая в руках сигарету...

Покойтесь с миром, Учитель...», — написал Андронов.